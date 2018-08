La vida en un circo sin animales

Faltan diez minutos para que comience el espectáculo y el público ya toma asiento bajo la carpa del circo. No muy lejos de allí, en su caravana, Marco Rossi da los últimos retoques a su maquillaje de payaso. «Mis padres también eran artistas y yo nací sobre ruedas. Cada fin de semana abría la puerta y estaba en un lugar diferente: Madrid, Zaragoza, Barcelona... », explica mientras se enfunda el sombrero de pirata que completa su atuendo. Él forma parte de la sexta generación de los Rossi, la saga al frente del Circo Italiano, que hasta el 9 de septiembre permanecerá en el Parque Etxebarria.

Noticia relacionada Sonrisas para niños grandes

Entre las caravanas, saltando entre cables y mangueras, los más jóvenes juegan y se llaman unos a otros en italiano y castellano. Todos tienen su función dentro del espectáculo: hay contorsionistas, equilibristas, trapecistas, payasos… y si no, siempre se puede ayudar con el maquillaje o las labores domésticas.

Este circo es, al fin y al cabo, una gran familia: «Somos 11 hermanos, con 29 hijos, la mayoría de los cuales sigue la tradición familiar». A Marco todos lo llaman 'Capitano', como su personaje, porque se encarga de dirigir todo el montaje. «Es una empresa complicada, estamos hablando de treinta 'trailers' y 83 personas, pero salir a pista y ver la risa de niños y mayores no tiene precio», reconoce.

El payaso 'Capitano' frente a su caravana / Ignacio Pérez

En una cama elástica uno de los jóvenes Rossi, Martín, practica unas piruetas. «Vivir en el circo es como una burbuja. Conoces a mucha gente, pero sabes que son relaciones que van a durar una semana», reconoce. Participa en un número cómico y a sus 17 años ya ha recorrido todo España de espectáculo en espectáculo.

En su camerino, las hermanas Vasallo ya lucen sus trajes azul brillante y Shanon, la mayor, se prepara estirando la pierna por encima de su cabeza. En su familia son pocos los que han decidido tener una vida lejos de la carpa: «Lo llevamos en las venas. Cuando eres del circo es muy difícil cambiar de vida, pero en nuestro caso también la hemos elegido», explica. Son contorsionistas y equilibristas y hacen un número juntas. «Compaginamos el circo con nuestros estudios a distancia». Cada mañana se levantan para estudiar, pasan unas dos o tres horas ensayando y por la tarde tienen las funciones. Normalmente son dos: a las 17.30 y 20.00 aunque hay días en los que deben hacer otra a las 23.00 horas «que se alarga hasta la una de la madrugada».

«Ni leones, ni elefantes»

En el Parque Etxebarria hay espacio para artistas de todos los orígenes: El malabarista Maximiliano Díez proviene de argentina; y los acróbatas Sékou Soumah y Mohamed Bongoura de Guinea Conacri. «Llevo dos años en el Circo Italiano, empecé en el Circo Baobab, el más importante del oeste de África», explica Sékou. Sonia Miranda, la directora artística, nació de Barakaldo. ¿Cómo acabó en el circo? «Me casé con un Rossi y desde entonces esta es mi vida, de eso ya han pasado 23 años», dice haciendo la cuenta. Ahora, su hija también participa en el show.

El Circo Italiano es el primero que recala en Aste Nagusia sin animales y es un modelo que se está extendiendo.«La primera compañía en la que estuve era un circo tradicional, con jirafas y todo. Entonces yo ya visualizaba un espectáculo sin animales. La lucha ha sido fuerte, pero finalmente se ha conseguido», explica Sonia. Y lo cierto es que en las dos horas que dura el show, el público no echa de menos a leones y elefantes.

Cada vez que hay que cambiar la pista, entre número y número, Pau Sarraute, entretiene al público tocando la trompeta, la concertina y las botellas musicales. «Estudié solfeo, interpretación y Bellas Artes. Tocaba en la orquesta de un circo hasta que un día me invitaron a bajar a la pista a hacer un número». Ahora, es el compañero de escena de 'Capitano' y puede maquillarse en tan solo diez minutos. En ocasiones puede resultar un trabajo duro, en el que hay que salir a escena «enfermo, con fiebre o dolor de espalda». A pesar de todo, «me divierto mucho improvisando. He encontrado mi sitio», reconoce.

En el backstage, los artistas esperan nerviosos y a oscuras el momento de salir al escenario. Los malabaristas y contorsionistas practican por última vez. En la pista Morfeo, el dios del sueño, flota suspendido en el aire mientras Mónica Rossi, de 16 años, realiza unas acrobacias aéreas. Olatz Ormaolea, una joven de Gernika, entra a la pista cantando 'Somewhere over the rainbow'. Entró en el circo hace dos años porque se enamoró de un Rossi. «La gente piensa que hay que nacer en el circo para ser artista, pero el artista se hace con esfuerzo», lanza 'Capitano'.