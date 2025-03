«La vida sería un caos sin la caza, tenemos que frenar al lobo y al jabalí»

Hijo del mítico presidente de ADECAP, su hijo, 'Juantxi' Sarasketa, es el nuevo presidente de la Federación de Caza de Bizkaia. Defiende las capturas de ... lobos y jabalíes para frenar «la expansión» de ambas especies y apoya la colaboración con el Gobierno vasco y la Diputación. Se marca como objetivo «promover la formación de los cazadores, impulsar la seguridad en las batidas y promocionar la caza para que haya más jóvenes».

- ¿A qué años empezó a cazar junto a su aita?

- A los diez aproximadamente. Le acompañaba a cazar codornices. Es con este tipo de cacerías de verano cuando empezamos los más jóvenes.

- ¿Le gustó?

- Claro. Ese instinto de poder agarrar un animal que has cazado... Lo noté nada más empezar.

- ¿Un cazador no surge de repente? ¿Se suele transmitir de padres a hijos?

- Es más fácil proyectarlo cuando lo vives en casa. Puede ser de la mano de tu aita, tu tío, tu aitite, un amigo incluso.

- Después de aquella primera codorniz, ¿qué vino?

- Arranqué con la caza menor, perdices, conejos... Con 14 años pasé a la caza mayor: jabalíes. corzos y, bastante más adelante, ciervos.

- ¿Ya no lo dejó?

- Ser cazador es algo que no se pierde. Se mantiene siempre porque se lleva en la sangre.

- ¿Qué le parece la medida del Parlamento vasco de permitir a los menores ir a las batidas?

- Es un paso adelante que tiene que venir seguido de otros muchos. Veníamos pidiendo desde hace más de 10 años por escrito la legalización de la figura del acompañante. Una serie de partidos han apoyado el relevo generacional a través de una medida lógica, que consistía en legalizar algo que ya se estaba haciendo, pero que la ley no recogía de una manera muy clara. Bildu se ha puesto de perfil con todos los cazadores que tienen. Esto nos ha decepcionado.

- El número de cazadores en España ha disminuido un 45% en los últimos 50 años, cuando había más de un millón de aficionados, y casi la mitad tienen más de 60 años.

- Cada vez hay menos cazadores.

- Menos y más envejecidos.

- El relevo generacional es clave.

- ¿Cómo se frena ese declive?

- Facilitando a los cazadores que no se rompa ese relevo.

- Otro dato, aún más preocupante, los jóvenes de entre 20 y 30 años apenas representan el 5% del colectivo de cazadores.

- Bueno yo veo a gente joven, mucha más que mayor, en los exámenes.

- ¿Los jóvenes prefieren otras formas de ocio? No sueltan el móvil ni los videojuegos

- El mundo rural une a la naturaleza. En un pueblo todo es más fácil. Tienes normalmente el coto al lado, también el monte. En la ciudad la caza se hace más difícil. Pero los jóvenes no le hacen feos a la caza, el problema es que la conozcan.

- ¿Por qué ha perdido interés?

- Los grupos 'anticaza' generan una influencia con mensajes que calan en la sociedad.

- Y sale cara.

- Pero en Bizkaia es más económica, se caza por muy poco dinero. La Diputación no impulsa los cotos privados donde el que más paga va a cazar. El problema es que esta práctica implica hacer un examen de armas, comprarse una escopeta...

- ¿Cuánto cuestan?

- Una de segunda mano puede valer 200 euros, pero una buena se te va hasta los mil euros.

- ¿Coincide con los que pronostican la casi desaparición de la actividad cinegética?

- La caza no va a desaparecer nunca. Un buen amigo y gran cazador, el escritor y guionista mexicano Guillermo Arriaga, siempre dice «puedes sacar a un tigre de la selva, pero nunca sacarás la selva del tigre». ¿Cómo vamos a acabar con la caza? Si no se cazase, la vida sería un caos. Los jabalíes, corzos y ciervos destrozan campos. Donde hay plaga de conejos, no hay nada, se comen todo. Las palomas arrasan con todos los cultivos y las malvices se comen los olivos.

- Pinta un mal escenario.

- ¡La caza es necesaria! Y el tiempo nos va a dar la razón, porque cada vez, por desgracia, va a haber menos cazadores y se va a notar más nuestra ausencia. La administración tendrá que 'fabricar' cazadores para que hagan la labor que hacemos nosotros.

2.600 euros por jabalí

- ¿Cómo qué?

- Hicimos el cálculo hace unos años. Cada jabalí le costaría 2.600 euros. Piense que en Bizkaia se matarán del orden de dos mil y pico anuales. ¿Y en Álava? ¡Más de 4.000! Mi padre ya advirtió que los jabalíes iban a entrar a la Gran Vía bilbaína. Es fácil decirlo ahora. Sin embargo, hace 30 años había que verlo.

- Ayudan a regular la proliferación de esta especie.

- La caza es la única forma eficiente de controlar las poblaciones de jabalíes. No hay otra. Todo lo que te digan que si 'chips', pastillas... no vale para nada. Va a ser difícil acabar con la proliferación de jabalíes solo con la caza. Podrán decir que hay menos, lo que quieran, pero los daños cada vez son mayores.

- Están cerca de nuestras casas.

- Se acomodan donde encuentran comida y tranquilidad. Se alimentan de carne, carroña, plantas, gusanos... Levantan campas. Arrasan por donde pasan.

- ¿Es partidario también de la caza del lobo?

- Claro que sí. Es necesaria.

- Pero es una especie en extinción.

- No. El lobo no está en extinción. Está en expansión. En Cantabria, Asturias, Galicia... es un problemón. Es de tal gravedad que como se te pierda el perro en el monte, te lo comen los lobitos. Y si algún día cae herido un cazador y se ve rodeado de lobos...

- ¿Qué?

- Se lo pueden comer perfectamente. Desde luego, si una persona cae malherida, lo va a pasar muy mal entre lobos.

- Con el lobo, ¿no se están primando los intereses ganaderos?

- No, no, no. Europa ya lo ha entendido. Hay problemas en todos los sitios con estos animales. No se trata de matar todos los ejemplares, esto es importante. Se trata de que haya solo los que soporta el medio para que no haya daños. O que causen los menos posibles porque hay una población suficiente. Delo por seguro.