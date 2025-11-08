El victorioso monoplaza de ingenieros se luce en Bilbao

Bilbao ha vuelto a vibrar este mediodía con el 'no rugido' eléctrico del Formula Student Bizkaia. El silencioso FSB2025, último monoplaza desarrollado por el equipo ... de la Escuela de Ingeniería de Bilbao de la Universidad del País Vasco (EHU), recorrió durante casi una hora las principales calles de la villa en una nueva edición de 'Driving Bilbao', escoltado por la Policía Municipal y seguido por decenas de curiosos que se acercaron a ver la demostración o se toparon casualmente con ella.

El vehículo partió desde el Bizkaia Aretoa, en Plaza Euskadi, y pasó por Gran Vía, el Ayuntamiento y el Arenal, entre otros puntos emblemáticos del centro, antes de regresar al punto de partida tras cruzar brevemente por Deusto a través del puente Euskalduna. Con esta cita, que coincide con la Zientzia Astea organizada por la propia Universidad, el equipo quiso acercar la ingeniería y la innovación tecnológica al público y celebrar el vigésimo aniversario del proyecto Fórmula Student Bizkaia, nacido en 2005.

El FSB2025 es ya el decimoctavo monoplaza construido por el grupo. Es el resultafdo final del trabajo conjunto realizado por 62 estudiantes y 4 docentes durante la temporada 2024/2025. El coche de competición, completamente eléctrico, cuenta con cuatro motores independientes que entregan cerca de 200 caballos de potencia y le permiten alcanzar los 120 kilómetros por hora, con una aceleración de 0 a 100 en apenas 3,8 segundos. Su estructura de fibra de carbono le permite mantener un peso de 220 kilogramos y una eficiencia aerodinámica muy notable.

El equipo se alzó este verano con la victoria absoluta en la Fórmula Student UK, en un circuito histórico, por no decir legendario: Silverstone. Originalmente un aeródromo militar, es considerado uno de los circuitos más emblemáticos del automovilismo mundial porque fue sede, en 1950, del primer Gran Premio puntuable de la historia de la Fórmula 1 y ha formado parte casi ininterrumpidamente del calendario desde entonces. La coincidencia de este triunfo y el aniversario redondo le han dado un carácter especial a la edición de hoy de 'Driving Bilbao', que se consolida así como una cita clásica para la ingeniería vizcaína.