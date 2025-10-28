Una víctima del 'bullying' en Bilbao: «Me han hecho la vida imposible» Víctimas y estudiantes se manifiestan contra el acoso escolar en todas las capitales vascas: «El bullying crea ansiedad social de por vida. Estoy alerta todo el rato. Nunca termina del todo»

«Mi hija ha vivido una historia muy similar a la de la chica de Sevilla, con suerte está aquí para contarla», relata Paula, madre de una asdolescente de 16 años, apenas sin poder contener las lágrimas. Su hija ha pasado, según narra, por once intentos de suicidio y se ha visto obligada a repetir 4º de la ESO «sin necesidad» para no tener que coincidir con sus compañeros de clase. Ahora, en tratamiento psicológico y con una valoración de discapacidad provocada por una lesión inducida tras otro intento de quitarse la vida, trata de sacar fuerzas para continuar con su vida. «Muchos de sus acosadores están aquí hoy», lamenta su madre.

La jornada de huelga contra el 'bullying' de este martes sacó de las aulas a centenares de de estudiantes en Euskadi. Alumnos víctimas de acoso, otros que se solidarizaban con ellos, y también padres y profesores salieron a a la calle en las tres capitales vascas para gritar por el suicidio de Sandra, la adolescente de 14 años de Sevilla que acabó con su vida por un presunto caso de acoso escolar. Muchos de ellos también habían vivido en sus carnes la violencia, a veces sutil y otras física, que esos grupos de abusones, hombres o mujeres, ejercen en las aulas, los patios de recreo y las redes sociales contra ellos.

La hija de Paula, L., lleva sufriendo acoso escolar desde sexto de primaria, siempre por los mismos compañeros. Sus padres no tuvieron noticia de ello hasta junio del año pasado, cuando la encontraron inconsciente a causa de una sobredosis. L. había traspasado ya la fina línea entre sufrir en silencio y desear desaparecer para no hacerlo más. «Todos nosotros sabemos lo que es vivirlo en primera persona», cuenta la madre, quien no solo centra su denuncia en los acosados, sino también en la «inacción» por parte del instituto: «Hasta mayo de este año, hasta el día 29, no conseguimos abrir el protocolo», afirma.

En Bilbao, cientos de alumnos de Bachillerato, ESO y FP han comenzado la protesta a las doce del mediodía desde Moyua, donde previamente ya se habían concentrado unas decenas más. Junto a los grandes grupos de adolescentes –ninguno superaba los 17 años– marchaban también grupos de adultos. Muchos de ellos lo hacían algo más apartados de la multitud, dejando el protagonismo a los jóvenes y arropando a sus hijos.

Naiara, otra víctima: «Me dijeron: ojalá te mueras»

Al frente de la manifestación, justo detrás de la pancarta que rezaba 'Sandra, no te olvidamos. No más bullying y discursos de odio', ha marchado Naiara, otra víctima del acoso escolar. «Siento que al estar aquí hoy estamos hablando por los que no pueden, por los que tienen miedo y por los que no pueden estar aquí», explica con seguridad. A pesar de haber sufrido 'bullying' durante toda la educación primaria y parte de su adolescencia, no se plantea dejar de protestar. Acompañada por su madre, Raquel, el día de hoy le contará como falta en su instituto. «No nos han permitido convocar la huelga porque no quieren que hablemos de esto, es algo muy común, ha pasado en muchísimos centros«, denuncia la joven.

Naiara ha cambiado de centro en varias ocasiones huyendo del acoso pero hace poco le confesó a su madre que la violencia todavía no ha desaparecido del todo. Diagnosticada con altas capacidades, explica que siempre se han reído de ella por mostrar facilidad para los idiomas. «Empezaron a meterse conmigo por cualquier cosa, hasta que un día me dijeron: ojalá te mueras. Me han hecho la vida imposible». Fue entonces, cuando ella todavía estaba en sexto de primaria, cuando su madre decidió abrir el protocolo anti-bullying. «Es verdad que los padres de ese crío, de quien le acosaba, tomaron medidas, pero ser víctima de un caso así les crea una ansiedad social impresionante de por vida. Están alerta todo el rato. Nunca termina del todo».

Hubo más víctimas en Bilbao que mostraron su indignación por estos episodios. Otra chica, M., protestaba acompañada de su madre, Marilo, y de sus nuevos compañeros de clase. Entre pancartas con lemas como «Discursos de odio fuera» y «Fuera matones de nuestras aulas» y tras haber guardado un minuto de silencio por Sandra, explica que, en su caso, la pesadilla ha terminado. Sufrió acoso por parte de sus compañeros durante todos los cursos de la ESO, se cambió de colegio y ahora hace una FP sin mayores problemas. «En cosas como esta nos sentimos arropadas, aunque la ansiedad nunca desaparece», explica. Al igual que a Nerea, el bullying ha dejado una huella imborrable en ella. «A día de hoy todavía me da pánico meterme en grupos de clase», cuenta.

