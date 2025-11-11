Acompañamos a Ander Cornejo: así viajan en el metro las personas ciegas Comprobamos cómo Metro Bilbao le facilita a un invidente moverse con autonomía y seguridad por la ciudad

Jazmín Romero Martes, 11 de noviembre 2025, 11:22 | Actualizado 12:02h.

El pitido del metro marca el compás de su rutina. Ander Cornejo, periodista, pianista aficionado y jugador de goalball, espera en el andén de Portugalete con su bastón blanco apoyado en el brazo. Tiene 32 años y conoce de memoria cada tramo del trayecto hasta Bilbao. Lo utiliza a diario: para ir al trabajo, al polideportivo o para salir con sus amigos los fines de semana. «El metro es un gran aliado –dice–, te permite moverte sin depender de nadie y sin miedo a desorientarte».

Ander perdió la vista por un retinoblastoma cuando era un bebé, pero eso no le impide moverse con la misma soltura que cualquier otro pasajero. Utiliza la barik roja, la tarjeta que Metro Bilbao ofrece con descuentos a personas con discapacidad, pensionistas y jubilados. «Yo la he tenido siempre –explica–. Incluso antes de que existieran los descuentos generales del 50%, ya contábamos con esa ventaja», comenta antes de partir rumbo a Bilbao para explicarnos el sistema de accesibilidad del suburbano.

«Metro Bilbao es un punto de referencia para las personas ciegas. Porque nos ayuda a orientarnos mejor»

Donde el oído sustituye a la vista

En la entrada de la estación señala el interfono, ese punto de comunicación directa con el personal del metro. «No lo uso mucho porque conozco bien las estaciones que frecuento, pero están ahí para ayudar a que uno se ubique», dice. Luego desliza la mano por las barandillas metálicas, buscando los textos en braille que indican dirección y destino. «Están colocados debajo, para evitar vandalismo –aclara–, aunque sería más cómodo tenerlos arriba. Meter la mano por debajo no siempre es práctico».

El tren llega y el estruendo del frenado anuncia el viaje. Ander sube sin dudar y se acomoda junto a la barra metálica. No se sienta, aunque algunos pasajeros le ofrezcan el asiento. «Al final son diez o veinte minutos –cuenta con una sonrisa–. Y prefiero ir de pie, normalizando la situación. Mucha gente cree que, por no ver, te vas a caer, pero mi discapacidad es sensorial, no física», afirma mientras mantiene perfectamente el equilibrio.

A medida que el convoy arranca, el sonido se convierte en brújula. Ander reconoce los tramos sin necesidad de mirar: el eco largo al pasar por Barakaldo, el cambio antes de llegar a San Ignacio, la vibración distinta al cruzar bajo la ría. Entre Portugalete y Bilbao hay once paradas que él traduce en notas, en ritmos. Cada estación tiene su característica, y Ander ha aprendido a interpretarlas con el paso del tiempo. El metro avanza y el joven parece moverse al compás del convoy. El traqueteo, los avisos sonoros, los ecos metálicos del túnel… Todo compone para él un mapa invisible.

Herramientas

Entre las herramientas de accesibilidad más recientes menciona NaviLens, la aplicación móvil instalada para facilitar la orientación de personas con discapacidad visual. Se trata de un sistema de señalización digital que se activa a través de un código QR de colores colocados, por lo general, en los vestíbulos de las estaciones. Proporciona información auditiva y la posición del usuario.

«Funciona bien si estás tranquilo, en el andén, pero si llegas con bolsas o con prisa, es incómoda. No siempre detecta el código a la primera y consume batería. Además, dependes del móvil, del sonido y de los cascos. Por eso pedimos que la megafonía también se escuche en los andenes, sobre todo en paradas como San Ignazio o Casco Viejo. Allí confluyen varias líneas y la información de los destinos o del tiempo de llegada ayudaría mucho».

Ander enfatiza en que este refuerzo auditivo beneficiaría mucho a las personas con discapacidad visual, para no estar dependiendo siempre de un móvil. «Principalmente, a los mayores, que igual no siempre se apañan bien con la tecnología. Sería, más bien, para complementar el sistema NaviLens».

Una ciudad que se escucha

El trayecto desde Portugalete hasta San Ignazio dura poco más de veinte minutos. Ahí suele bajarse para entrenar en el polideportivo. «Practico goalball, un deporte específico para personas con discapacidad visual o ceguera total, como es mi caso. Consiste en tres contra tres con un balón de cascabel. Aquí se juega completamente con el sonido», explica.

Lleva una década jugando y su equipo ascendió el año pasado a Primera División. Pero el metro no solo lo lleva al polideportivo. «Me gusta mucho quedar para cenar y luego tomar algo con la cuadrilla». Como buen vasco, «soy más de ir de bares, de estar pegado a la barra», bromea.

Entre sus planes favoritos está recorrer Bilbao a través de sus sabores. «Me encanta conocer restaurantes, ir de pintxos, recorrer la ciudad. En el norte tenemos mucho de qué enorgullecernos, pero también me encanta la gastronomía internacional». Para todas estas actividades, la línea 2 le resulta suficiente y cómoda.

«Por eso, de nota le pongo un notable, porque el sistema braille está muy bien, el interfono, el uso de la barik... Sin embargo, precisamente en esta parada (San Ignazio) es donde echo en falta la megafonía, para poder ubicarnos con respecto a la Margen Derecha o Izquierda, o si va en dirección a Bilbao. Solo con eso, ya le daría un nueve», asegura.

Reivindicaciones

Ander colabora con la asociación Aukera Barriak (Nuevas Oportunidades), que trabaja junto a la ONCE por la accesibilidad en transporte, empleo y educación.

«Llevamos tiempo insistiendo en la necesidad de la megafonía. Porque es importante a nivel de mejora», dice. Lo afirma desde el reconocimiento, porque también destaca el nivel del sistema bilbaíno.

«El metro es un punto de referencia para las personas ciegas. Conozco bien el centro de Bilbao, pero a veces es más fácil llegar por un camino que por otro. Entonces, ir de San Mamés a Indautxu o a Moyua es más cómodo en metro que andando, porque en la calle me puedo encontrar con plazas, árboles, bancos… que desorientan más. En este sentido, el metro es un gran aliado para ir de un sitio a otro, de forma que te garantice no desorientarte, principalmente para las personas con discapacidad visual», asegura.

Esa accesibilidad que Ander describe con tanta naturalidad también se percibe en el propio diseño del metro. La arquitectura del suburbano tampoco es casual: cada elemento, desde la señalética hasta la luz, está pensado para hacer el entorno más amable y comprensible para todos. Norman Foster, el arquitecto británico que ideó los icónicos fosteritos, buscó precisamente eso: espacios amplios, claros y orientativos que ayudaran a moverse con seguridad.

La luz natural que se filtra por las bocas del metro guía a quienes suben y baja el ritmo de quienes llegan con prisa. Ander lo confirma sin saberlo. «Para nosotros, que no vemos, la luz no se percibe igual, pero se siente en la gente. Las estaciones son abiertas, tranquilas, sin ese estrés que tienen otras redes. Bilbao suena distinto».

El viaje continúa hasta Moyua. Al salir a la superficie por la calle Diputación, el bullicio de la ciudad contrasta con el silencio que se escucha en la estación, generalmente después de la media mañana. Nos sentamos en una terraza para tomar un café, y Ander retoma el tema de la accesibilidad. «No es solo tener ascensores o apps. Es sentir que puedes ir solo al trabajo, entrenar, tomar un café, volver tarde sin depender de nadie. Eso es libertad».

Para él, el metro no es un simple medio de transporte, sino un espacio donde la ciudad se vuelve cercana, previsible, habitable. «Te da una sensación de control, de pertenencia. Sabes que aunque no veas las calles, el metro te conecta con todo».

Un camino para todos

En el 30 aniversario de Metro Bilbao, historias como la de Ander resumen su verdadero impacto: más allá de la ingeniería o la puntualidad, el metro ha tejido una red de confianza. «Es un sistema que funciona –dice–, que ha aprendido a escucharnos, aunque todavía pueda afinar algunas notas».

Al despedirnos, Ander vuelve a coger su bastón para regresar a Portugalete. El pitido del metro se escucha de nuevo y, sin dudar, se dirige hacia el andén.

En Bilbao, la accesibilidad no es un destino: es el camino que recorremos juntos desde hace tres décadas.

Una red sin barreras La accesibilidad se extiende también a otros colectivos. Las rampas, ascensores y pasos accesibles garantizan el tránsito de personas con movilidad reducida; los paneles visuales y avisos luminosos facilitan el viaje a quienes tienen discapacidad auditiva; y los pictogramas y señalización simplificada ayudan a las personas con dificultades cognitivas a orientarse mejor. Según Metro Bilbao, el 100% de las estaciones son accesibles: todas disponen de ascensores, pavimento podotáctil, sistemas de información visual y acústica, y personal formado para asistir a viajeros con necesidades diversas. En 2023, además, se reforzó la megafonía en vestíbulos y andenes y se ampliaron los protocolos de atención a personas mayores y con movilidad reducida. La accesibilidad, en Metro Bilbao, no se limita a ver o no ver: se trata de entender, escuchar y moverse con seguridad, sin importar la condición de cada viajero.