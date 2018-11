Las vertidos al mar de aguas fecales de junio llenarían 130 piscinas olímpicas Bandera roja en la playa de Gorliz durante la época de los vertidos. / M. Cecilio El Gobierno vasco asume que ni la depuradora de Galindo ni las redes de saneamiento pudieron absorber tantos metros cúbicos de lluvia y hubo que expulsarlos sin un tratamiento completo JOSE DOMÍNGUEZ Lunes, 5 noviembre 2018, 16:02

324.000 metros cúbicos sin tratar acabaron en el litoral vizcaíno tras los episodios tormentosos que se produjeron en la primera quincena de junio. Agua suficiente como para llenar la friolera de 130 piscinas olímpicas y que, debido a que bajó mezclada con restos fecales, obligó a prohibir el baño en numerosas playas. El consejero de Medio Ambiente, Iñaki Arriola, ha ofrecido estos datos en el Parlamento vasco en una comparecencia solicitada por el grupo Elkarrekin Podemos en la que también ha reconocido que su departamento estuvo al tanto en todo momento de lo que sucedía y que estos vertidos controlados se hicieron siempre «según el protocolo y las indicaciones de Salud Pública» para estos casos.

«Entre el 3 y el 11 de junio, en gran parte de la geografía vizcaína se registraron precipitaciones puntuales de gran intensidad que dieron lugar a desbordamientos de los diferentes saneamientos para evacuar los volúmenes que la red de saneamiento no pudo absorber», ha resumido el dirigente socialista. Esto significa que el agua rebosó numerosas arquetas hasta el punto de que 137.380 metros cúbicos, el equivalente a 25 piscinas olímpicas, acabó en el mar sin ningún tipo de tratamiento para eliminar restos de fecales o contaminantes. Pero no fue sólo eso, sino que también se vio superado el sistema subterráneo de saneamiento del Consorcio que lleva todo el líquido a la depuradora de Galindo y que tuvo que abrir sus compuertas para no inundarse. Esto provocó un vertido directo de otros 186.717 metros cúbicos que apenas habían recibido un tratamiento primario, es decir, poco más que retirarle los elementos más sólidos que arrastraba por los cauces y tuberías. Respecto a otros consorcios como el de Busturialdea, Arriola ha reconocido que sus gestores no les han proporcionado información al respecto.

El consejero, en cualquier caso, ha explicado que esta actuación es lo que se denomina, «episodios de alivio». Tanto las estaciones depuradoras como los parques de tormentas tienen unas compuertas especiales que, en caso de riesgo de verse superados –o ante las previsiones de fuertes lluvias que pueden poner en peligro el nivel de los ríos y amenazar con inundaciones–, se pueden abrir para desaguar, «siempre siguiendo los protocolos establecidos».

Esto es, ha insistido, lo que se hizo en la primera quincena de junio. Y ha concluido que, «lamentando las afecciones al medio natural y las molestias causadas a los bañistas, la actuación de los entes gestores y de las autoridades implicadas fue en estas fechas acorde a los procedimientos establecidos». También ha recordado que si bien esos días la Dirección de Salud Pública desaconsejó el baño en las principales playas vizcaínas durante más de una semana, el día 12 esta recomendación ya se limitaba a las calas getxotarras de Las Arenas y Ereaga «por condiciones meteorológicas adversas», y que, a partir del 15, ya se clasificaba la calidad del agua «excelente» –salvo en Las Arenas que era sólo suficiente– y apta para el «baño libre» a nivel general.

«Se necesitan mejoras»

El portavoz de Elkarrekin Podemos, Juan Carlos Becerra, ha presentado sin embargo otras «evidencias» que, a su juicio, demuestran que «el sistema de saneamiento no está tan bien como se dice y que necesita muchas mejoras». En ese sentido, ha remarcado que el 1 de junio, «el mayor problema fue que se vació por completo el tanque de tormentas de Santurtzi, casi 100.000 metros cúbicos de agua que salieron a la ría sin ningún tratamiento». Y ha añadido que, en la propia depuradora, «los episodios de alivio de los que habla y que achacan a las lluvias son muchos más de los que aseguran: sólo en enero he contado que se produjeron en 22 días de 31».

Fuentes del departamento han matizado que estos vertidos puntuales son «mucho menores en cantidad y responden a multitud de factores, como pueden ser pequeñas averías». En cualquier caso, Arriola, ha reconocido que el sistema de saneamiento sigue en continuo proceso de mejora «como lo demuestra que el propio Consorcio de agua tenga previsto 41 millones de euros hasta 2021».