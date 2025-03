Cómo se verá el eclipse parcial de Sol de mañana en Bizkaia: este será el momento cumbre

Silvia Osorio Viernes, 28 de marzo 2025, 09:19 Comenta Compartir

Un eclipse parcial de Sol dejará este sábado 29 de marzo una imagen insólita en Norteamérica y será visible también en Europa y África. La Luna pasará entre la Tierra y el astro rey, ocultando una parte de su superficie, un espectáculo de los que no se ven todos los días. En lugares como el noreste de Estados Unidos o el este de Canadá el Sol se dejará ver casi tapado por la Luna. En España también se podrá observar el eclipse, pero de forma más tenue. ¿Y en Bizkaia?

Entre las 11.10 y las 12.30 horas se producirá un oscurecimiento progresivo pero no total del cielo. Se generan una penumbra difusa que alterará la luz diurna. La Luna llegará a cubrir un tercio del Sol en la península Ibérica alrededor de las 11.40 horas. Según los datos del Instituto Geográfico Nacional, en Bilbao el eclipse comenzará a las 10.53 horas y finalizará a las 12.41, alcanzando su momento cumbre hacia las 11:46 horas (peninsular), con una cobertura solar -la proporción del diámetro del astro rey que quedará cubierto por la Luna, aproximada del 35 %. Una cifra que no es baja si se compara con otras zonas como Madrid o Barcelona que no superarán el 25%.

En el caso contrario, A Coruña, que será el mejor lugar de la península para ver el fenómeno, ya que allí la magnitud del eclipse alcanzará hasta un 43%. Sin embargo, dista mucho de la parte del Sol que quedará oculto, por ejemplo, en Quebec (Canadá) con un 94% a las 11:47 (hora peninsular española).

Precauciones

Este fenómeno astronómico será observable durante casi dos horas y sin necesidad de subirse a ninguna cumbre o buscar un lugar específico: quedará a la vista entre edificios o desde cualquier balcón con buenas vistas. Influirá, cómo no, lo nuboso que esté el cielo. En el litoral cantábrico, según las previsiones meteorológicas, se esperan algunas nubes durante las dos horas que dure el eclipse.

Pero ojo: en este caso no se puede ni se debe mirar directamente ya que es peligroso para la vista. Para disfrutarlo sin problemas será imprescindible usar gafas de eclipse homologadas o filtros solares adecuados. No hacerlo puede generar daños irreparables en los ojos.

No será el único eclipse de este año. El pasado 14 de marzo hubo uno y este artículo de Helena Rodríguez incluye los detalles del que se verá en septiembre. Además, en 2026 en España se verá un eclipse total de Sol.

