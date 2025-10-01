El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La venta de un edificio en Bilbao para pisos de lujo fuerza la salida de 20 negocios

Un fondo inversor madrileño adquiere el número 19 de la calle General Concha e invertirá 15 millones para levantar 30 viviendas

Josu García

Josu García

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:52

Una veintena de negocios ubicados en el número 19 de la calle General Concha, en la zona centro de Bilbao, tendrán que buscarse otro local ... si quieren seguir con su actividad. El motivo de su salida tiene que ver con la venta del edificio en el que se encuentran a un fondo inversor madrileño. Los nuevos propietarios quieren transformar el inmueble en una comunidad de lujo, con 30 pisos y apartamentos, así como con instalaciones comunitarias como gimnasio, salón o lavandería. De esta forma, no habría sitio para actividades comerciales ni profesionales. Los afectados tendrán que desalojar sus dependencias de manera progresiva. Los últimos tendrán que hacerlo en marzo. Es la fecha que se ha fijado el grupo inmobiliario para iniciar las obras de remodelación.

