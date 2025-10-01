La venta de un edificio en Bilbao para pisos de lujo fuerza la salida de 20 negocios

Una veintena de negocios ubicados en el número 19 de la calle General Concha, en la zona centro de Bilbao, tendrán que buscarse otro local ... si quieren seguir con su actividad. El motivo de su salida tiene que ver con la venta del edificio en el que se encuentran a un fondo inversor madrileño. Los nuevos propietarios quieren transformar el inmueble en una comunidad de lujo, con 30 pisos y apartamentos, así como con instalaciones comunitarias como gimnasio, salón o lavandería. De esta forma, no habría sitio para actividades comerciales ni profesionales. Los afectados tendrán que desalojar sus dependencias de manera progresiva. Los últimos tendrán que hacerlo en marzo. Es la fecha que se ha fijado el grupo inmobiliario para iniciar las obras de remodelación.

La noticia de esta nueva marcha de inquilinos de un bloque del corazón de la capital vizcaína se produce apenas tres semanas después de que se conociera que unos 200 locales de otro inmueble de Mazarredo tendrán que mudarse porque se va a construir allí un hotel. Además, a comienzos del mes pasado, once negocios de la calle Berastegi y Gran Vía, en su mayoría de hostelería, se vieron obligados a bajar la persiana temporalmente por el mal estado en el que se encontraban los cimientos de la manzana en la que se ubicaban.

Ahora, el bloque de General Concha que se ha vendido cuenta con 6 alturas y ocupa la esquina de esta vía con Fernández del Campo. Se trata de un edificio mixto, en el que se combina el alquiler de oficinas con el residencial. En un pasado reciente, el portal albergaba hasta una treintena de actividades. Pero los anteriores dueños (al parecer un familia bilbaína)fueron extinguiendo los contratos con los inquilinos a medida que iban venciendo porque ya tenían la idea de deshacerse de toda la propiedad.

En la actualidad sobreviven allí una veintena de iniciativas empresariales muy diferentes:desde el Consulado de Jordania en Bilbao hasta una academia de baile. El edificio cuenta con seis tiendas en los bajos comerciales. Hay dos que ya están vacías. Todavía ofrecen sus servicios la citada escuela de ritmos (Inicia), así como un local de venta de discos (Harmony Rock), una barbería y peluquería (Bilbo Style Peluqueros)y un establecimiento de arte, decoración y moda (Galería 8360).

En la parte del inmueble dedicada a departamentos se ubican dos bufetes de abogados, dos gabinetes de psicología, varias consultas de fisioterapia y salud, un despacho de arquitectura e ingeniería, el citado Consulado de Jordania, una empresa de venta on-line de instrumentos musicales, una oficina de diseño gráfico y una inmobiliaria.

Respecto a los vecinos que residen en el bloque, los comerciantes creen que apenas hay ya viviendas habitadas. No obstante, durante la visita realizada para la redacción de este artículo, este diario se cruzó con un residente, aunque prefirió no hablar.

Edificio protegido

La venta del edificio se habría cerrado en una operación valorada en 15 millones de euros, según apuntan algunas fuentes. Aproximadamente la mitad de ese dinero se habría destinado a la compra, mientras que la otra mitad iría para la reconversión del bloque en una lujosa comunidad para vivir. El grupo comprador se llama Admara Capital, que no ha querido hacer declaraciones.

Al parecer, su idea inicial es buscar compradores para las viviendas resultantes, pero tampoco descartan poner algunas en alquiler para largas estancias. Un modelo que antes apenas existía en Bilbao y que ahora está cobrando cierta fuerza. En Zorrozaurre, por ejemplo, se están construyendo 314 casas en ese régimen. El edificio data de 1905, según los datos del Catastro. Cuenta con una superficie construida de 3.173 metros cuadrados. El bloque está protegido por el Ayuntamiento al ser de interés histórico. Cuenta con la categoría C, lo que obligará a conservar fachadas y otra serie de elementos.