La venta de un edificio en Bilbao para pisos de lujo fuerza la salida de 20 negocios
Un fondo inversor madrileño adquiere el número 19 de la calle General Concha e invertirá 15 millones para levantar 30 viviendas
Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:52
Una veintena de negocios ubicados en el número 19 de la calle General Concha, en la zona centro de Bilbao, tendrán que buscarse otro local ... si quieren seguir con su actividad. El motivo de su salida tiene que ver con la venta del edificio en el que se encuentran a un fondo inversor madrileño. Los nuevos propietarios quieren transformar el inmueble en una comunidad de lujo, con 30 pisos y apartamentos, así como con instalaciones comunitarias como gimnasio, salón o lavandería. De esta forma, no habría sitio para actividades comerciales ni profesionales. Los afectados tendrán que desalojar sus dependencias de manera progresiva. Los últimos tendrán que hacerlo en marzo. Es la fecha que se ha fijado el grupo inmobiliario para iniciar las obras de remodelación.
La noticia de esta nueva marcha de inquilinos de un bloque del corazón de la capital vizcaína se produce apenas tres semanas después de que se conociera que unos 200 locales de otro inmueble de Mazarredo tendrán que mudarse porque se va a construir allí un hotel. Además, a comienzos del mes pasado, once negocios de la calle Berastegi y Gran Vía, en su mayoría de hostelería, se vieron obligados a bajar la persiana temporalmente por el mal estado en el que se encontraban los cimientos de la manzana en la que se ubicaban.
Ahora, el bloque de General Concha que se ha vendido cuenta con 6 alturas y ocupa la esquina de esta vía con Fernández del Campo. Se trata de un edificio mixto, en el que se combina el alquiler de oficinas con el residencial. En un pasado reciente, el portal albergaba hasta una treintena de actividades. Pero los anteriores dueños (al parecer un familia bilbaína)fueron extinguiendo los contratos con los inquilinos a medida que iban venciendo porque ya tenían la idea de deshacerse de toda la propiedad.
En la actualidad sobreviven allí una veintena de iniciativas empresariales muy diferentes:desde el Consulado de Jordania en Bilbao hasta una academia de baile. El edificio cuenta con seis tiendas en los bajos comerciales. Hay dos que ya están vacías. Todavía ofrecen sus servicios la citada escuela de ritmos (Inicia), así como un local de venta de discos (Harmony Rock), una barbería y peluquería (Bilbo Style Peluqueros)y un establecimiento de arte, decoración y moda (Galería 8360).
En la parte del inmueble dedicada a departamentos se ubican dos bufetes de abogados, dos gabinetes de psicología, varias consultas de fisioterapia y salud, un despacho de arquitectura e ingeniería, el citado Consulado de Jordania, una empresa de venta on-line de instrumentos musicales, una oficina de diseño gráfico y una inmobiliaria.
Respecto a los vecinos que residen en el bloque, los comerciantes creen que apenas hay ya viviendas habitadas. No obstante, durante la visita realizada para la redacción de este artículo, este diario se cruzó con un residente, aunque prefirió no hablar.
Edificio protegido
La venta del edificio se habría cerrado en una operación valorada en 15 millones de euros, según apuntan algunas fuentes. Aproximadamente la mitad de ese dinero se habría destinado a la compra, mientras que la otra mitad iría para la reconversión del bloque en una lujosa comunidad para vivir. El grupo comprador se llama Admara Capital, que no ha querido hacer declaraciones.
Al parecer, su idea inicial es buscar compradores para las viviendas resultantes, pero tampoco descartan poner algunas en alquiler para largas estancias. Un modelo que antes apenas existía en Bilbao y que ahora está cobrando cierta fuerza. En Zorrozaurre, por ejemplo, se están construyendo 314 casas en ese régimen. El edificio data de 1905, según los datos del Catastro. Cuenta con una superficie construida de 3.173 metros cuadrados. El bloque está protegido por el Ayuntamiento al ser de interés histórico. Cuenta con la categoría C, lo que obligará a conservar fachadas y otra serie de elementos.
«Es una faena porque llevamos aquí 18 años»
Uno de los negocios que más tiempo lleva abierto en el número 19 de General Concha es Bilbo Style Peluqueros. «La verdad es que tener que marcharnos es una faena, porque llevamos aquí 18 años y estamos muy a gusto con nuestra clientela y con el barrio», explicaba ayer una de sus responsables. «Uno de los grandes problemas va a ser encontrar otro local que tenga una renta asequible, porque la cosa está muy complicada por esta zona de Bilbao», comentaba la dueña de otro negocio ubicado en el edificio que se ha vendido. Algunos de los profesionales lo tendrán más fácil que otros, porque no es lo mismo buscar un nuevo emplazamiento para una academia de baile como Inicia, que necesita una superficie muy grande, que para una consulta médica o un despacho de abogados. «Yo llevo aquí seis años y asumo con naturalidad que me tenga que marchar. No quiero hacer ningún drama. Es verdad que te da pena, pero yo entiendo a los propietarios que han vendido», valora con positividad la mujer que regenta la tienda de ropa Galería 8360.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.