Paraguas y flores en los cementerios: «Nos acordamos muchísimo de ellos»

Miles de personas visitan hoy los camposantos de Bizkaia con motivo del Día de Todos los Santos

Eva Molano

Eva Molano

Sábado, 1 de noviembre 2025, 13:41

Comenta

Perder a un ser querido es una de las tragedias inexorables que llevan al ser humano al precipicio. Con el tiempo, el dolor se desdibuja, ... pero la muerte siempre nos transforma. Se puede renacer de la pena, pero nunca volvemos a ser los mismos, y aprendemos a caminar, a seguir, como faltos de algún miembro, heridos en el alma, incompletos. Hoy, jornada de Todos los Santos, los cementerios de Bizkaia viven su día más multitudinario: se despojan de su manto de silencio para recibir la visita de familias enteras y multitud de flores, efímeras como nuestro paso, salpican de colores la blancura de las lápidas para rendir tributo a los que no están, pero que siguen en el recuerdo. Como símbolo de paz, duelo, respeto y memoria, porque solo hay muerte cuando hay olvido, y porque no hay peor legado que el vacío.

