Venezolanos y colombianos disparan las peticiones de asilo en Bizkaia este año
Entre enero y julio aumentaron un 32%, hasta las 353 solicitudes. Mientras, los migrantes africanos apenas solicitan protección internacional
LUIS LÓPEZ
Viernes, 17 agosto 2018, 01:39

Entre enero y julio de este año un total de 353 personas solicitaron protección internacional en Bizkaia, lo que supone un 32% más que en el mismo periodo del pasado ejercicio, cuando fueron 267. ¿Tiene esto algo que ver con la crisis migratoria en el Mediterráneo y con los migrantes que pasan por Bilbao desde junio? Pues no. El subdelegado del Gobierno en el territorio, Vicente Reyes, aclara que la inmensa mayoría de esas peticiones son de ciudadanos venezolanos y colombianos. Además, a ellos se debe el importante repunte experimentado en lo que va de año.

Las solicitudes de asilo se presentan ante la comisaría de la Policía Nacional, y desde allí son remitidas a la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior. Pues bien, de las 353 recibidas en los siete primeros meses del año, el 73% (258) procedían de venezolanos y colombianos. En el mismo periodo de 2017 el porcentaje de solicitantes de esas nacionalidades se había quedado en el 60% (160 de un total de las 267 mencionadas). «No hay duda de que la mayoría de las peticiones son de latinoamericanos, y cada vez más. Los africanos que están llegando durante las últimas semanas están mayoritariamente de paso; de hecho, el 95% continúa viaje», explica el subdelegado del Gobierno.

En Cruz Roja lo saben bien. La ONG es la encargada de dar asistencia a las personas que llegan desde el sur de España y, aseguran desde la organización, «las peticiones de asilo no llegan ni a un 1% de los migrantes en tránsito». Es decir, que muy pocos de esos escasos que se quedan optan por pedir protección internacional. Y eso que «a todos se les informa de las posibilidades legales que hay y se les da asesoría jurídica», explican.

¿A qué se debe esa profusión de solicitudes provenientes de venezolanos y colombianos? A los problemas de seguridad que hay en ambos países y, en especial, a la tensión política. Por supuesto, no es un fenómeno exclusivo de Bizkaia, sino de toda España: en 2017, un total 10.350 venezolanos buscaron refugio en el país, frente a los 3.960 de 2016 o los 596 de 2015.

Siria y Honduras

En realidad, la cantidad de solicitantes de asilo en Bizkaia prácticamente «se ha ido duplicando de año en año desde 2014», explica Javier Canivell, coordinador del servicio jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Euskadi. Hace cuatro años se registraron únicamente 80 peticiones, y la nacionalidad que más demandaba era Mali, con 17. A partir de ese momento el fenómeno se comenzó a disparar con el aumento de conflictos internacionales como «Siria, Honduras... y ahora, sobre todo, Venezuela», certifica Canivell. De hecho, recuerda que el pasado mes de marzo Acnur (la agencia de la ONU para los refugiados) recomendó a los estados dar facilidades a los ciudadanos venezolanos que mostrasen su deseo de no regresar a su país.

La cuestión es que esta profusión creciente de peticiones de asilo está provocando notables retrasos a la hora de dar cita en la comisaría de la Policía: en estos momentos, quienes piden protección internacional en Bizkaia están siendo citados para abril de 2019. En este sentido, el subdelegado del Gobierno recuerda que no estamos hablando de un trámite cualquiera, sino de una entrevista en profundidad que llega a durar tres horas. Por eso, no es posible hacer muchas cada día. Y por eso también, ante el importante aumento de solicitudes en los últimos años, se están generando estas listas de espera. Además, añade que en ocasiones hay solicitantes que abandonan Bizkaia antes de la entrevista, con lo que ese 'hueco' no puede ser llenado y se pierde.

Refuerzos en Madrid

El problema es el mismo en el conjunto de España y también afecta a la Oficina de Asilo y Refugio. Según fuentes del Ministerio del Interior, la principal medida tomada por el Gobierno para mitigar el colapso ha sido aprobar, el pasado 27 de julio, una oferta de empleo público extraordinaria para reforzar con 231 plazas más ese organismo, encargado de estudiar las peticiones que le llegan de las diferentes comisarías de España y resolver si alguien merece o no ser considerado refugiado.