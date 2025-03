«La velocidad media es de 24 km/h, nunca se ha ido tan lento en Bilbao»

Es Ignacio Alday (Portugalete, 1960) un hombre con muchos frentes abiertos: ampliación de la OTA, parkings, peatonalizaciones, Bilbobus, Bilbaobizi, funicular... Todos ellos los repasa en ... esta entrevista, que arranca con las últimas polémicas que han rodeado su área.

- ¿Quién y por qué decide que, una vez instalado el sistema para multar a los vehículos en el Casco Viejo, no se use?

- Multaba la Policía Municipal. Lo que pasa es que no hacía falta que lo hiciera el sistema automático de vigilancia porque veíamos que la ordenanza se iba cumpliendo. Fuimos monitorizando y vimos que se reducía ese pequeño caos que había.

- Alguien puede pensar que fue una medida arbitraria.

- No estoy de acuerdo. La ordenanza lo dice claro: no puedes entrar si no estás autorizado. Así que no entres, que te sanciona la Policía Municipal. Y ahora el sistema automático.

- Tema de la retirada de tarjetas de residente y multas de la OTA. Su concejala, Nora Abete, pidió «disculpas por los inconvenientes» generados. ¿Caso cerrado?

- Sí, pedimos disculpas porque la decisión no fue la más idónea a la vista de la repercusión que ha tenido.

- ¿Fue sólo un error de comunicación?

- Podríamos haber enviado una carta para avisar a los afectados de que no cumplían los requisitos, pero no tomamos la decisión adecuada. A partir de ahora lo haremos. Pero la ordenanza también dice que los usuarios deben avisar de cualquier cambio en sus condiciones en un plazo de 15 días y claro...

- ¿El error ha sido entonces de...?

- Nosotros hemos cometido errores. Por ejemplo, en la transacción de la información de las bases de datos. Lo que estamos haciendo ahora es que quien ha alegado y ha recuperado el distintivo para aparcar, le aceptamos también la alegación de la multa.

- De las 1.490 multas que enviaron, ¿cuántas han retirado?

- No tenemos un dato definitivo.

- Desde la oposición se pone el foco en los «constantes fallos» alrededor de la OTA y la empresa gestora. ¿Están contentos en Movilidad con su trabajo?

- (Silencio) Estamos contentos con su dedicación y esfuerzo; con el resultado, no tanto. Pero entendemos que su tarea no es sencilla y que la integración de todos los sistemas implicados es complicada.

- ¿Les han sancionado por estos fallos?

- Hay abierto un expediente sancionador, que sigue en marcha. Y además hay una reducción en la parte variable de las cuotas mensuales, que está condicionada al cumplimiento de unos requisitos de calidad. Y como no los da, esa parte no se le paga.

- ¿Cuánto dinero es?

- La empresa ha dejado de facturar algo más de 820.000 euros.

- ¿Cuándo llegará la OTA a Rekalde, Uribarri, Zorroza...?

- El 28 de abril empezará a funcionar en los barrios altos de Rekalde, así que el lunes 17 (de este mes) empezaremos a pintar las zonas y abriremos la oficina para que los vecinos obtengan su distintivo.

- ¿Y el resto de zonas?

- En Otxarkoaga, Txurdinaga y Zorrozaurre ya hemos estado con los vecinos, explicándoles las ventajas e inconvenientes. Vamos a ir extendiendo la OTA pero de manera paulatina. Este año, con lo de Rekalde, cumplimos.

- Pongámonos a final de legislatura. ¿En qué zonas cree que sí habrá OTA?

- En Zorrozaurre.

Más transporte público

- Nora Abete dijo en una entrevista en este periódico que el coche debe ser «residual» en Bilbao, pero los datos de matriculaciones dicen que hay más coches que nunca en la ciudad. ¿Cómo se conjugan estas dos ideas?

- No lo sé... Lo que tengo claro es que cada día entran menos coches en Bilbao. Es un hecho. También es cierto que los cambios no pueden ser radicales, hay que ir convenciendo y venciendo esa resistencia al cambio, que la hay. Yo mañana no puedo prohibir que no aparque ningún coche en el centro de Bilbao.

- ¿El bilbaíno ha interiorizado ese cambio, que el coche ya no toca?

- Tengo claro que sí. Aunque cuando le toca lo suyo...

- ¿Se van a eliminar más plazas en superficie?

- Se van a eliminar en la medida que encontremos alternativas para poder meter los vehículos de los residentes. Habrá que habilitar más plazas en los parkings subterráneos, por ejemplo.

- ¿Y para los que vienen a Bilbao a trabajar, de compras u ocio? Lo de aparcar está complicado.

- La clave es dotar a la ciudad de un transporte público de garantías, como el que tenemos en Bilbao. En la medida que sea más cómodo y accesible, podremos ir disminuyendo la presencia de vehículos privados.

- ¿Ve normal pagar 170 euros al mes por una parcela privada en el centro de la ciudad?

- Es el mercado. Entiendo que para una familia puede hacer daño... Lo que no puede ser es que pidas una tarjeta de residente pero que tengas un garaje privado y lo alquiles para que uno de fuera venga.

- ¿Algún radar pedagógico pasará a ser de los que multan porque han detectado que la gente va demasiado rápido?

- Ahora no tenemos la intención de poner ningún radar sancionador. La Policía Municipal, no lo sé. Pero sorprendentemente el límite se cumple bastante más de lo que parece. La media de velocidad en la ciudad ha bajado.

- ¿En cuánto está ahora?

- En 24,4 kilómetros por hora y va disminuyendo más rápido de lo que esperábamos. Es el registro más bajo de toda la serie. En 2017 estábamos en 30 km/h. Nunca se ha ido tan lento en Bilbao como ahora.

- Lo achacan a la implantación del 'Bilbao a 30'.

- Nada de lo que decían los agoreros se ha cumplido. Los vehículos no se han estropeado, no hay constancia de que se tarde más en la carga y descarga, la velocidad comercial de Bilbobus no ha disminuido... La medida va bastante bien. Pero tenemos que seguir trabajando para hacer las calles más calmadas y que sea fácil ir a 30.

- ¿Por ejemplo?

- El bidegorri por Maurice Ravel. Con él calmaremos el tráfico, iremos cerrando la malla de la ciudad para las bicicletas y disminuiremos el ruido en las viviendas. Tenemos que seguir preparando la ciudad para que se pueda ir a 30.

Reordenación de Bilbobus

- ¿Cuándo tendrán lista la reordenación de las líneas de Bilbobus?

- Hay una empresa contratada que está analizando duplicidades en las líneas y hemos empezado con el proceso participativo para escuchar a los vecinos. En unos meses tendremos las conclusiones.

- ¿Augura muchos cambios?

- No. Serán ajustes que tienen que ver con los cambios que ha experimentado la ciudad: barrios nuevos, como Zorrozaurre, el tranvía o la apertura de ascensores públicos que han modificado la movilidad peatonal, sobre todo en los barrios altos. Eso repercute en la reordenación del transporte.

- Zona de Bajas Emisiones. ¿Su activación ha generado un descenso de la contaminación?

- El 15 de junio se cumplirá un año de su puesta en marcha y en ese momento haremos un informe para ver qué resultados tenemos. Nuestro objetivo a cumplir es en 2030 y tenemos que ir viendo poco a poco.

- Pero tienen que tener ya datos que les digan si se nota o no.

- Puedo avanzar que, de alguna manera, ahora estamos cumpliendo lo que teníamos pensado.

- ¿Y multas? ¿Cuántas ponen?

- Los últimos datos son de enero: 102 propuestas de sanción al día.

- ¿Se va a peatonalizar el tramo de Gran Vía entre la plaza Circular y el cruce con Urquijo?

- Seguro.

- ¿Cuándo?

- No lo sé.

- El alcalde Aburto lo vetó cuando lo intentaron. ¿Será está legislatura?

- Sí. En aquel momento políticamente se entendió que... Nosotros lo seguimos teniendo todo preparado.

- ¿Qué tal van las obras del parking del Ensanche?

- Bien. No tenemos ninguna queja excesiva y eso que ahora es el peor momento para los vecinos. Se está excavando pero la roca no está siendo tan dura como parecía, así que no haremos microvoladuras.

- Los comerciantes no están muy contentos.

- Mi percepción personal es que por las aceras pasa ahora más gente que antes.

- ¿Cuándo reabrirá el funicular?

- Estamos trabajando a todo ritmo. Estará mucho antes del verano. Hemos aprovechado para acelerar las obras de la estación de arriba y hemos cambiado el telemando. Va a ser un servicio más moderno, más del siglo XXI.