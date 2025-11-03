No quedan más peleterías que la suya en Bizkaia.ARamón Ezkerrra, de 54 años, el Gobierno vasco acaba de distinguirle como uno de los tres ... mejores comerciantes en su faceta de artesano y «por el trabajo de autor».

– Lleva casi tres décadas de comerciante.

– El año que viene cumpliré 30 años con la marca Ramón Ezkerra.

– ¿Qué le diferencia de los colegas que han bajado la persiana?

– Hemos sabido adaptarnos muy rápidamente a todos los cambios. Cuando empezamos, en 1996, no se vendía lo mismo que ahora. Hay que estar muy vivo y atento a lo que demanda el cliente.

– Ha resistido a crisis y a los gigantes del mercado.

– Yo he resistido y aguantado todo porque ya no hay nadie.

– ¿No quedan más peleterías?

– Solo estamos yo y algún taller. Nadie más. Hace 30 años había firmas importantes en Bilbao. Hablo de unas 15 o 20 casas. Estaban Luchy Peleteros. Kamouraska, Delfín, Antonio Jurado... Un montón.

– ¿Cuál es la clave de su éxito?

– Pese a pasar por muchas crisis, la del 2007, la de 'antipieles', la del covid... ¡Hago bien mi trabajo!

– Tienen el hándicap de no vender prendas baratas.

– Evidentemente, trabajamos con un producto de calidad. Hecho a mano, con cariño, pasión... Tenemos la gran suerte de que la inteligencia artificial no nos afecta. Nadie va a arreglar una chaqueta de cuero con la IA, ni cambiar una cremallera.

– Trabajar la piel no es fácil en estos tiempos tan correctos.

– Desde la elección de las pieles, todas 100% naturales y certificadas con trazabilidad Furmak, hasta el corte, ensamblaje y acabado final, todo tiene lugar a la vista del cliente. Las pieles provienen exclusivamente de granjas europeas y garantizamos altos estándares de bienestar animal y responsabilidad. El cliente sabe lo que compra. Llegan pieles de fuera, de Latinoamérica y China, que no se sabe dónde se curten ni dónde se tiran los residuos. No es mi caso.

– El cambio climático tampoco les ayuda a la hora de las ventas.

– También nos ha obligado a evolucionar. Los estilos cambian.

– ¿De qué manera?

– Haciendo cosas diferentes. Yo empecé haciendo el abrigo largo de capa y ahora eso no se hace. Ahora vendemos el pelo, pero más discreto, más sutil. Cazadoras de cuero, por ejemplo, y abrigos de gran calidad, pero no ostentosos.

– ¿Platos antiguos pero con técnicas actuales?

– Diseño cazadoras cruzadas de piel, 'bikers'...Todo va cambiando, La piel se luce de otra forma que hace 30 años.

– Los peleteros siguen sin dar buena imagen.

– Para mí ser peletero y utilizar la piel es como el carnicero que corta la carne o el pescador que sale al mar. Yo no cuestiono absolutamente nada. Cumplo la normativa europea y tengo todo en regla para ejercer mi oficio.

«Alguna pintada siempre cae»

– ¿Ha sufrido alguna vez campañas de los animalistas?

– He tenido suerte. Hombre, alguna pintada siempre te hacen, pero, bueno, dentro de lo normal,

– ¿Qué clientes compran hoy prendas de piel y de cuero?

– Un público muy variado, pero de relativo poder adquisitivo.

– Sin embargo, los jóvenes vuelven a abrazarse a las pieles.

– Sí, sí. A ver, esto es como todo, cuestión de modas. Y hay modas que te perjudican una veces y te benefician otras. Ahora el mundo de la piel vive un momento dulce. Me preguntarás, '¿y por qué?' Porque ahora las chicas quieren el abrigo de la abuela.

– ¿Un guiño al pasado?

– La gente joven quiere el ayer.

– ¿El encanto de lo añejo?

– El abrigo de visón, el abrigo de zorro, el abrigo de astracán, el abrigo grande... Si es el de la abuela, se recicla. Primero se hacen una chaqueta corta y, luego, con lo que sobra, un chaleco u otra cazadora. Te hablo de chicas de 20, 22, 25 años.

–¿Todo acaba volviendo?

– Sufrimos un periodo de mala prensa, del que en su momento solo se salvaron las pellizas. Ahora anhelan estas prendas. No se imagina con qué ilusión.

– ¿Desean el mismo abrigo de la abuela?

–No, actualizado. Rescato y reutilizo el abrigo antiguo de la abuela, la madre o la tía para transformarlo en algo moderno. Certificamos también lo reciclado. Funcionamos al estilo de las ITV para saber por qué manos han pasado esas pieles y dónde se han hecho.

– ¿Nunca ha abandonado el Casco Viejo, no?

–Bueno, yo estuve primero en varias casas buenas de Bilbao aprendiendo el oficio. Luego me instalé en la calle Berastegui, donde estuve ocho años. Y en el 2004, me vine aquí, al número 23 de la calle Correo.

– ¿Sigue siendo un buen sitio vender donde la hostelería ha devorado al comercio?

– Bueno, a ver. Yo ya no peleo con nadie. Me limito a hacer muy bien mi trabajo y que mi entorno esté lo mejor posible. Solo pido eso. Sin embargo, el Casco Viejo ya no es una zona comercial.

– Es una sucesión de bares y restaurantes.

– Antes estaba rodeado de unas tiendas maravillosas de moda. Ahora estoy solo, pero, bueno, no importa. Al final, mantengo mi identidad y me centro más con la formación enseñando el oficio antes de jubilarme. Quiero dejar un equipo y que sigan ellos.

– ¡Es joven todavía!

– Llevo casi 40 años trabajando. Hay que desconectar un poco.

–¿Le entran turistas a comprar?

– Sí, sí, sí. En el cómputo del año siempre vendes alguna cazadora, algún bolso... Lo mío es de mayor calidad y exige un nivel de poder adquisitivo más alto.

–¿Cómo subsiste la artesanía en estos tiempos de internet?

– Pues, mire, lo comenté el otro día. Es un milagro. Y aquí sí que voy a ser totalmente crítico, más que nada porque me compete. No se cuida al artesano. Es una pena porque hay oficios maravillosos con los que la gente podría vivir muy bien. Pero si tienes que pagar 1.500 euros a una persona en prácticas, yo, evidentemente, no puede asumirlo.

– ¿Por eso es tan difícil el relevo?

– El esfuerzo que tenemos que hacer las empresas es demasiado grande. Si quiero contar con una compañera de trabajo, tengo que poner de mi bolsillo. Te preguntas '¿me compensa? No. Económicamente no compensa porque las cargas fiscales son muy altas.