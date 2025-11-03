El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ramón Ezkerra trabaja unas pieles en el taller-tienda que tiene en la calle Correo del Casco VIejo de Bilbao. Maika Salguero

Ramón Ezkerra

Peletero
«Las veinteañeras vuelven a vestir abrigos de visón como sus abuelas»

El único peletero vizcaíno es reconocido por el Gobierno vasco. «Es difícil mantener las tiendas con impuestos y alquileres tan altos»

Luis Gómez

Luis Gómez

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:05

No quedan más peleterías que la suya en Bizkaia.ARamón Ezkerrra, de 54 años, el Gobierno vasco acaba de distinguirle como uno de los tres ... mejores comerciantes en su faceta de artesano y «por el trabajo de autor».

