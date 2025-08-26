Vecinos de Sopela denuncian actos incívicos en la playa de Arriatera-Atxabiribil A través de una cuenta en redes sociales califican de «vergüenza» los actos que se consienten en el arenal

Rochell De Oro Martes, 26 de agosto 2025, 17:00

A través de una cuenta en redes sociales, vecinos de Sopela han alzado la voz para denunciar los «actos incívicos» que se están produciendo en la playa de Arriatera-Atxabiribil, uno de los 23 arenales de Bizkaia. Desde el perfil s.o.s_Atxabiribil, califican de «vergüenza» los comportamientos que se consienten en la playa y «cómo se está destrozando el entorno por permitir que sea una zona de camping».

En una de las primeras publicaciones puede verse cómo varios turistas utilizan una fuente pública, situada en el aparcamiento cercano al arenal para lavar sus utensilios. No obstante, este no es el principal motivo de queja. El problema, denuncian, es el uso inadecuado y reiterado del entorno natural. «Tienen un camping a cien metros y baños en un hotel y dos bares a cincuenta metros», señalan.

La convivencia con las mascotas también está generando malestar. Durante los paseos, algunos propietarios utilizan «toallitas» para limpiar los excrementos de sus perros, pero las abandonan en el suelo cerca de un parque infantil del municipio costero.«Cualquiera de vuestros hijos podría venir a jugar», advierten con preocupación.

«Vienen los perros con el rollo de papel y cuando tienen sus necesidades dejan aquí el cachito de papel porque es completamente normal que los perros, al cagar, dejen sus toallitas, es lo más normal», ironizan desde la cuenta.

Los vecinos aclaran que no se trata de una crítica a los visitantes que respetan el entorno, sino a las conductas que lo degradan. Por ello, hacen un llamamiento a todos los que acuden a la zona para que la dejen tal y como la encontraron.