Vecinos del Muelle de Marzana de Bilbao protestan contra el ruido de los bares y critican la «falta de escucha» del Ayuntamiento

Las fachadas de las casas del Muelle de Marzana en Bilbao han amanecido 'vestidas' con una veintena de pancartas con las que los vecinos denuncian ... el ruido de los bares y reivindican su «derecho al descanso». Los residentes en esta popular zona de 'tardeo' de la villa exigen que los establecimientos cumplan sus horarios de cierre y piden al Ayuntamiento medidas de control «inmediatas» que garanticen el cumplimiento de la normativa municipal. «Desde 2020 hemos perdido paulatinamente la calidad de vida», se lamenta Pilar Carrasco, representante de la Asociación de Vecinos de Bilbao la Vieja. Los vecinos aseguran llevar soportando el alboroto de las terrazas desde su instalación «masiva» tras la pandemia y critican la «inacción» de las instituciones.

La problemática principal, según los residentes, es el incumplimientos de los horarios de cierre. Los bares de la zona del Muelle de Marzana cuentan con una licencia que les permite abrir de 20:00 a 2:30 de la madrugada. Pueen mantener la terraza hasta las 0:00 entre semana y hasta la 1:00 los fines de semana. «El problema es que recogen las terrazas mucho más tarde del horario legal», explican desde la asociación. Denuncian también que los hosteleros ocupen más espacio del autorizado con mesas y sillas y utilicen el mobiliario urbano como barra.

«Se tiene que declarar la zona como acústicamente saturada y revisar y restringir horarios», sentencia Marga Meoro, vecina de Marzana 14. Apelan al Ayuntamiento y denuncian una «falta de escucha» por parte del departamento de Espacio Público: «Nos trasladan que sus inspectores no trabajan a partir de las ocho, cuando el problema es nocturno y llevamos desde 2021 denunciándolo», se queja Carrasco. Los residentes argumentan que no quieren funcionar a modo de «patrulla ciudadana» y ser ellos los que avisen a la policía cada vez que haya ruido. «La policía de Ibaiondo con los problemas que hay en el barrio de Bilbao la Vieja a veces nos atiende y otras muchas, no. No es su prioridad», lamentan.

Ampliación de licencias

El pasado día 30 de junio, el Ayuntamiento de Bilbao autorizó 92 terrazas estivales. «En Marzana todavía no sabemos cuantas serán, pero creemos que no era necesario», denuncia Meoro. El Consistorio también extenderá el horario de los bares durante Aste Nagusia. La medida responde a una solicitud presentada por la Asociación de Hostelería de Bizkaia, que había pedido esta amplicación para aprovechar el aumento de afluencia de clientela que generan los eventos y celebraciones de estas fechas.