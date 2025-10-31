El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una de las terrazas de Marzana. Luis Ángel Gómez

Los vecinos de Marzana, «aliviados» por el cierre de las terrazas: «No estamos en contra de los bares, solo pedimos poder descansar»

Los hosteleros muestran su descontento después de que el Ayuntamiento de Bilbao anunciara ayer la retirada de los ocho veladores de la zona

María de Maintenant

María de Maintenant

Viernes, 31 de octubre 2025, 11:07

Comenta

No ha sido una noticia fácil de digerir para los hosteleros de Marzana. «Sin terrazas perdemos ganancias. Estamos sorprendidos», decía ayer un trabajador de uno ... de los locales de la zona. El Ayuntamiento de Bilbao va a revocar la autorización a los ocho veladores que funcionan allí. El Consistorio ha recibido «una comunicación de la Demarcación de Costas del País Vasco, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico», en la que se requiere su retirada. Las autorizaciones expirarán el próximo 11 de noviembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Desalojan tres portales de Santurtzi tras derribar un muro de carga en una obra «sin licencia»
  2. 2

    «Me puse muy nerviosa al ver a un desconocido abrazar y coger a mi hija de dos años»
  3. 3

    El Ayuntamiento de Bilbao cierra las terrazas de Marzana tras meses de protestas vecinales
  4. 4 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  5. 5 El bulo de Vito Quiles para cancelar su acto en Pamplona: «La Policía ha interceptado 16 cuchillos en dos autobuses de Bilbao»
  6. 6

    Muere a los 77 años Luis Zubero, ciclista del mítico equipo KAS que tanto asustaba a Eddy Merckx
  7. 7

    La directiva da el pistoletazo de salida a la ampliación del aforo de San Mamés
  8. 8

    ¿Cómo es la gripe que «viene fuerte»? Estos son los síntomas que ya han detectado los virólogos
  9. 9 Multan con 1.000 euros a un local hostelero de la playa de Ereaga que debe 200.000
  10. 10

    Sufrir un ictus a los 35 años: «¡Esto no se me pasa, no se me pasa!»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los vecinos de Marzana, «aliviados» por el cierre de las terrazas: «No estamos en contra de los bares, solo pedimos poder descansar»

Los vecinos de Marzana, «aliviados» por el cierre de las terrazas: «No estamos en contra de los bares, solo pedimos poder descansar»