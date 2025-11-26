Vecinos y, sin embargo, amigos: vuelven los diálogos de GenerAcción

Carlos Benito Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:59 Comenta Compartir

El quinto encuentro de GenerAcción tenía que ver con las casas en las que vivimos y con las relaciones de buena vecindad, y quiso la casualidad que aquello fuese un poco como llegar a un hogar acogedor: en la calle la tarde mostraba su peor cara, con mucho frío y una intensa granizada de regalo, pero uno entraba en la Kultur Etxea de Romo, recibía el abrazo del calorcito, escuchaba al músico Daniel Merino probar sonido con el 'Wish You Were Here' de Pink Floyd y, en fin, se sentía en un refugio confortable. No era mal punto de partida para una nueva sesión del ciclo impulsado por BBK y EL CORREO, que en esencia consiste en sentar a personas de distintas generaciones a reflexionar juntas sobre algún asunto relacionado con la convivencia. O, como lo expresó Leticia Mena, presentadora del acto junto a Ainhoa García, a «intercambiar voces, saberes y vivencias».

«Tenemos que mantener viva la cohesión social, la solidaridad y la generosidad entre generaciones, que puede que en algunas ramas se esté viendo debilitada. Todos tenemos algo que aprender de la persona que tenemos al lado», saludó Víctor Carramiñana, responsable de nueva longevidad de Fundación BBK. Si lo formulamos de manera esquemática, el plan del día era charlar sobre vivienda, pero en realidad se trataba menos de pensar sobre los edificios que sobre las personas que los ocupamos, esas estructuras vecinales que unas veces son modelos de comunidad bien avenida y otras se parecen más a una pesadilla infernal. En cierto modo, como ha sucedido en otras entregas del ciclo, ocurría que los participantes iban haciendo realidad en la práctica aquello mismo que estaban proponiendo como teoría: avanzar por el camino que convierte a unos desconocidos –vecinos, contertulios– en una especie de familia extendida. «Queremos que, cuando os encontréis por la calle, tengáis una persona más a la que saludar. Esa chispa queda ahí», comentó Carramiñana.

Itxaso Goitia dedica un dibujo a Aketza Sánchez, Daniel Merino actúa durante el posterior cóctel en el bar de la Kultur Etxea y una imagen de diálogo entre generaciones. Mireya López

Como siempre, GenerAcción tuvo su vertiente artística. De la música se encargó el citado Daniel Merino, cantante y guitarrista enamorado del rock clásico y las raíces americanas, que acertó a identificar en ese legado el espíritu de la velada: «Nadie se pone a tocar ni a hacer música de la nada: todo el mundo se nutre de los clásicos, ¡ahí está el diálogo intergeneracional!», dijo, antes de interpretar su composición propia 'A mi aire', que también tenía que ver con ese juego de edades: «En la letra, un chaval habla con su madre y le explica cómo se siente de cara al futuro». Del apartado plástico se encargó la ilustradora Itxaso Goitia, que aportó una obra creada para la ocasión: «Todos los veranos me gusta irme al pueblo, en Burgos, y ahí sí veo la conexión intergeneracional absoluta, cuando tu abuela le da de merendar también al que va contigo en la cuadrilla. Es hacer pueblo, hacer familia», desarrolló. En el dibujo, trasladaba esas relaciones cercanas del pueblo a un inmueble urbano de cinco plantas.

Esa imagen servía como síntesis perfecta del reto que se planteó a los participantes: en 25 minutos, cada una de las cuatro mesas tenía que concebir un proyecto para conseguir precisamente eso, trasladar a una comunidad de vecinos moderna los lazos de antaño, de manera que la solidaridad resuelva o mitigue algún problema propio de la sociedad contemporánea. Ese momento de GenerAcción en el que el cronómetro empieza a funcionar siempre da algo de vértigo, porque es como lanzar un balón con cierto temor a que nadie lo recoja, pero qué va: todos –desde estudiantes hasta jubilados, pasando por alguna concejala o el 'superviviente' Aketza Sánchez, hoy al frente de la asociación Goazenup– pusieron manos a la obra de inmediato, como si le hubiesen dado muchas vueltas.

Exposición en la escalera

En la mesa rosa, empezaron poniendo en común experiencias personales. «En mi bloque, una niña tiene todos sus dibujos expuestos en la escalera, y ahora ha organizado una exposición para que participen todos los críos: eso genera conversación», decía una. «Durante el covid, me habría gustado organizar una red: yo no tengo facilidad para cocinar, pero puedo encargarme de las compras y otras cosas», recordaba otro. En la verde, comparaban comunidades. «En la mía somos muy pocos vecinos y no hay relación: no conozco a nadie en el edificio y la única interacción ha sido negativa», se comentaba por allí. Y profundizaban: «Las familias cada vez son más autosuficientes. En los pueblos también ha desaparecido esa ayuda mutua: la gente ya no tiene necesidad, y la necesidad une, agrupa». En la blanca se habían lanzado de lleno a organizar algo, un almuerzo, un vermú, una merienda... «Yo prepararía unas tarjetas para conocernos mejor, pero claro, quién se va a liar a hacerlas», dudaba una chica. «¡Los jóvenes!», dejaba caer una de las mayores, y recibía un «nooooo» general. «¡No se puede delegar!». Y en la azul hablaban del caso terrible del jubilado valenciano al que encontraron cuando llevaba quince años muerto, pero también sobre la importancia de tener cerca a alguien que sepa cambiar una cremallera de pantalón: «Tú empiezas ayudando a poner una bombilla, pero a la vez estás generando un vínculo», decían.

Diálogo en la mesa azul. Mireya López Itxaso Goitia, con la obra realizada para la ocasión. Mireya López Aketza y Pilar Grados, concejala de Leioa, en la mesa rosa. Mireya López María Peraita, directora de la Fundación Punta Begoña, expone las conclusiones de su mesa, entre Ainhoa García y Leticia Mena. Mireya López Conversaciones durante el cóctel. Mireya López

Los proyectos resultantes eran estrategias convergentes, a veces incluso coincidentes. Cada grupo nombró a un portavoz. Por la mesa blanca habló Patricia Schmitt, que ya estuvo en la primera edición del ciclo, en Bilbao, y le gustó tanto que después ha repetido en Barakaldo, Durango, Gernika y Getxo: «Vamos a organizar un aperitivo de domingo y crear un grupo de whatsapp para exponer tus necesidades y lo que puedes aportar, desde 'me hace falta ayuda con internet' hasta 'he hecho comida de más'». Por los azules, María Espluga sugirió la necesidad de «promover reuniones que sean de vecinos y no de propietarios» y propuso «crear un buzón comunitario», una especie de versión física del grupo de mensajes. Los rosas, con María Peraita como representante, adaptaron la idea de la exposición de escalera para ampliarla a otros fines: desde mensajes prácticos hasta felicitaciones de Navidad para los vecinos, «formas lúdicas de generar un entorno agradable». Y, en nombre de los verdes, Leire Indurain hizo hincapié en que las comunidades siempre tienen un administrador, pero también les haría mucha falta «un dinamizador».

Ellos, los verdes, fueron los primeros en citar una referencia que más de uno tenía desde el principio bailando por la mente, los tebeos de '13, Rue del Percebe' que firmaba Francisco Ibáñez. «Vosotros ya sois vecinos de esa '13, Rue del Percebe' particular que hemos creado esta tarde», dijo Leticia Mena. La verdad es que, si hemos conseguido transformar a los vecinos disfuncionales del cómic en el grupo de colegas que disfrutaban juntos del cóctel de despedida, el objetivo está conseguido. Y además fuera seguía lloviendo.

Ampliar Eduardo Fierro, entrevistado por Ainhoa García. Mireya López «Cada vez más jóvenes buscan la sensación de vivir en un hogar» En todos los encuentros de GenerAcción participa un experto que abre nuevas perspectivas sobre el tema de la jornada. En esta ocasión el invitado fue Eduardo Fierro, fundador de la plataforma de alojamiento compartido intergeneracional Kuvu. Por un lado, están las personas mayores que viven solas y cuentan con alguna habitación disponible. Por otra, los jóvenes, también solos, que buscan alojamiento asequible, algo cada vez más parecido a un ideal inalcanzable. «Nos dedicamos a formar vínculos en el hogar. Acompañamos a esas personas a conocerse y velamos por una convivencia adecuada», planteó. «Lo que empezó siendo un proyecto de alojamiento compartido se ha convertido en un proyecto de regeneración comunitaria», añadió. Muchas veces, al hablar de soledad no deseada se piensa solo en los mayores, pero la otra parte de la ecuación también la sufre: «En Euskadi, afecta ya más a los jóvenes. A lo mejor has llegado a la ciudad y quieres tener un vínculo. Cada vez se me acercan más jóvenes que buscan esa sensación de vivir en un hogar, de familiaridad. Con los mayores lo notamos en el espacio más íntimo: eso de llegar a casa, decir hola y poder contarle tu día a alguien, ¡eso lo aprecian mucho! Y, en lo económico, muchas personas buscan un complemento de renta mensual y los jóvenes, un alojamiento más económico». Kuvu colabora con el Gobierno vasco en el programa Bizihabi, que fomenta este tipo de convivencia. «Ha superado ya las 50 parejas únicas de convivencia. En tres ediciones llevamos más de 17.000 noches de compañía mutua. Y el impacto es muy transformador».

