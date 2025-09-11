El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Protesta contra las terrazas en muelle Marzana. Luis Ángel Gómez

Los vecinos dan la primera batalla en la guerra de las terrazas de Bilbao

Las asociaciones reclaman más restricciones antes de que el Ayuntamiento haga pública la redacción de la nueva ordenanza

Luis López

Luis López

Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:48

Puede decirse que las asociaciones vecinales han lanzado un ataque preventivo, o que se han puesto la venda antes de tener herida. Pero lo que ... en todo caso han hecho ha sido dar el primer paso, marcar el territorio, en el conflicto que se avecina: la tramitación de la ordenanza que regulará las terrazas. El Ayuntamiento está redactando este texto, que busca conjugar los intereses de dos partes aparentemente irreconciliables. De un lado, la hostelería, sector esencial en la economía de una ciudad cada vez más volcada con el turismo y el ocio que tiene en estas terrazas una de las vías más efectivas de sacar adelante el negocio. Del otro lado están las asociaciones vecinales, muy activas en la denuncia del ruido que provoca el ocio nocturno por lo que afecta al descanso de los residentes. Pero también se quejan de la ocupación del espacio público, de lo difícil que es pasar por algunas zonas, de la suciedad que se deja...

