Vecinos de Bilbao asisten cada noche a 60 migrantes sin plaza en el centro de acogida Decenas de migrantes, con bolsas de la Cruz Roja, en la estación de Termibus. / Luis Calabor Ongi Etorri Errefuxiatuak denuncia esta «situación de abandono» y pide a las administraciones vascas «una respuesta» LUIS LÓPEZ / AGENCIAS Bilbao Domingo, 29 julio 2018, 17:54

Si alguien creía que la crisis migratoria era un fenómeno que iba a pasar de largo por Bilbao, se equivocaba. Es verdad que la mayoría de los más de medio millar de africanos que desde finales de junio han llegado a la ciudad ha seguido viaje hacia Europa. Principalmente, a Francia y Bélgica. Pero también es cierto que decenas de ellos se han quedado en la villa. Y eso es lo que preocupa. Porque el goteo sigue y nadie sabe hasta cuándo ni qué dimensión va a acabar tomando.

Del seguimiento se encarga Cruz Roja, que ya ha atendido a cerca de un millar de personas en la capital vizcaína. Lo hace en un centro de acogida habilitado de urgencia con financiación del Gobierno vasco, la Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento. Tiene 88 plazas y sus usuarios pueden estar allí un máximo de tres días. ¿Y después? Algunos pernoctaban en las canchas de Atxuri hasta que esta semana el Ayuntamiento decidió cerrar las instalaciones por la noche. Otros pasan la noche en la estación de Abando o directamente en las calles de Bilbao.

Según ha explicado el colectivo Ongi Etorri Errefuxiatuak en una rueda de prensa, son las familias y vecinos de Bilbao los que están dando cobijo, comida y ropa a unos 60 migrantes que, cada noche desde el inicio del mes de julio, se quedan sin plaza en el centro de acogida de la Cruz Roja. El colectivo ha denunciado esta situación y ha pedido a las diferentes administraciones vascas «una respuesta» que solucione «la situación de abandono que están viviendo» porque los recursos y voluntarios con los que cuentan «ya no pueden más».

La llegada de pateras a las costas andaluzas este verano ha conllevado que decenas de esas personas, muchas de ellas en tránsito hacia otros países de Europa, hayan viajado hasta Euskadi, donde los servicios sociales para atenderles han quedado «colapsados». Esta situación ha evidenciado que los servicios existentes «no son suficientes» y en Bilbao «las instituciones han respondido de manera cortoplacista» y con escasos «recursos» a través de Cruz Roja, que ofrece una acogida urgente de tres noches para esos migrantes.

En concreto, se han habilitado 88 plazas de acogida en unas antiguas escuelas, «que funcionarán hasta que se acaben los 150.000 euros« aportados por Gobierno vasco, Diputación y Ayuntamiento para dar respuesta a esta situación. Frente a esa partida, «200.000 euros cuestan los fuegos artificiales» de la semana de fiestas de Bilbao, han denunciado. Según ha explicado Txus Elorza, uno de los colaboradores de Ongi Etorri Errefuxiatuak, voluntarios y vecinos de la capital vizcaína están ayudando y abriendo sus casas para acoger a esas personas en los barrios de Atxuri y Santutxu, y ahora también en Bilbao La Vieja, pero «ya no pueden más».

«Entre 60 y 70 persona se quedan en la calle cada noche«, y no tienen acceso a las plazas de los recursos que ofrece Cruz Roja, y además las asociaciones de vecinos de Bilbao y de otros municipios »están aportando comida y ropa para que esas personas reciban un trato humano«, ha explicado. Ha aclarado que en Euskadi no se ha registrado una llegada de personas muy grande o en avalancha, como ha podido ocurrir en otras zonas, sino que »es parecido« a lo que ha sucedido otros veranos, »por lo que no entendemos por qué no hay una respuesta más clara por parte de las instituciones vascas y que se hayan saturado y desbordado los recursos con tan poca gente«.