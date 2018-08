Los vecinos de Basurto alertan de una «plaga» de cucarachas Usuarios y personal del hospital han detectado la presencia «anormal» de estos insectos en el parking del centro y en las calles próximas HELENA RODRÍGUEZ Jueves, 9 agosto 2018, 00:50

El entorno de Termibus y del hospital de Basurto sufre una invasión de cucarachas. Así lo han denunciado los vecinos de la zona, que incluso hablan de «plaga». La presencia de estos desagradables insectos comenzó a hacerse visible a mediados de la semana pasada. Desde entonces, pocas han sido las noches o amaneceres en los que no se hayan dejado ver. Ayer mismo, residentes de la cercana calle Luis Briñas confirmaban la presencia «anormal» de estos bichos. Lo mismo que los usuarios del aparcamiento del centro sanitario. Y era posible ver un buen número de insectos muertos por el suelo.

«Otros años también se han visto, es verdad, pero esta vez llama la atención porque hay muchas más», reconoce Ricardo, vecino de las nuevas torres de Garellano, mientras Lucía, su mujer, observa los restos pisoteados de una cucaracha. La pareja camina por la acera adyacente al parking del complejo sanitario, frente a las obras de Termibus. «Quizá sea por los trabajos de la antigua estación, pero de unos días a esta parte se ven muchísimas», lamenta el matrimonio.

A media tarde, Koldo se acercaba a su coche estacionado junto al hospital. «He pasado la noche con mi aita y por la mañana, cuando he salido a desayunar, he visto un montón», explicaba. En un lateral del vehículo, pegada a la pared, yacía una cucaracha. Unos metros más allá, otra. «Y si te fijas bien, verás unas cuantas más muertas por ahí», apuntaba este bilbaíno, estudiante de segundo año de Matemáticas, que no siente especial aversión por estos bichos. «No me dan asco, pero ver tantas por ahí correteando esta mañana...».

Ya en el recinto hospitalario, una enfermera reconocía que «alguna sí se ha visto por los pasillos». «Que aparezcan fuera no es algo extraordinario en verano. Estamos en una zona con bastante vegetación, donde la gente se sienta a comer y deja restos. Pero que se cuelen dentro ya es más raro», admitía la trabajadora, que prefiere no identificarse.

«Nada que ver con Termibus»

También desde la Asociación de Vecinos de Basurto aseguran que la presencia de cucarachas es frecuente. «Imagino que será por los calores y la humedad que ha habido estos últimos días», aventura Begoña G. Vivanco, presidenta del colectivo, lo que también explicaría la proliferación de todo tipo de insectos. «Los bares de la calle Pérez Galdós nos alertaron hace unos días de una plaga de mosquitos. Y en la zona del albergue de Elejabarri, los vecinos nos han comentado que hay muchísimos bichos bola», detalla.

Ambas situaciones han sido comunicadas al Ayuntamiento de Bilbao, que ha pedido a los vecinos que, en el caso de las cucarachas, «nos avisen para activar los protocolos de actuación». Desmiente, eso sí, que la plaga tenga que ver con las obras de Termibus. «Se ejecutan a demasiada profundidad y ahí no hay colonias», zanja el Consistorio.