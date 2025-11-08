Los vecinos de Amezola deberán pagar los daños por los incendios provocados

Los propietarios de las viviendas de Amezola dañadas por la oleada de fuegos provocados en contenedores que sufre el barrio deberán hacerse cargo de los ... daños ocasionados en sus inmuebles. Así se le ha trasladado desde el Ayuntamiento a una de las comunidades de vecinos de la calle Doctores Carmelo Gil, que tendrá que costear el arreglo de un balcón y una tubería afectados en el transcurso de uno de los incendios intencionados.

Los residentes llevan meses denunciando la situación y solicitan al Consistorio que tome medidas para evitar que se repitan estos incidentes bajo sus hogares. Han realizado concentraciones para mostrar su hartazgo y, desde hace unas semanas, se han organizado para patrullar durante las noches en grupos.

Los vecinos aseguran sentirse «profundamente indignados y desconcertados» ante la última comunicación del Ayuntamiento, que les traslada la obligación de arreglar los desperfectos. «En lugar de ofrecer ayuda o soluciones, el Consistorio nos exige reparar los daños ocasionados por estos actos vandálicos que llevamos meses denunciando sin obtener respuesta», señalan.

El caso concreto tiene que ver con una actuación de los Bomberos, que acudieron a extinguir uno de los numerosos fuegos que se han desatado este año en el entorno de las calles General Salazar y Labayru. En la posterior inspección para evaluar daños, observaron que «el balcón de la segunda planta presenta diversos desprendimientos». «Asimismo, existe falta de un tramo en la bajante de pluviales consecuencia del incendio en los contenedores», indica el informe.

Según se recoge en la comunicación que recibió más tarde la comunidad de propietarios, amparándose en la Ley del Suelo, deberán ser los propios vecinos quienes se encarguen de renovar los desperfectos para asegurar la zona. Además, se le otorga un plazo de un mes para presentar una memoria o presupuesto de obras que permita reparar las bajantes pluviales quemadas y el balcón dañado por las llamas. Unido a esto, el Ayuntamiento impone que dicha documentación sea elaborada por una empresa especializada y acreditada con su CIF profesional, y que, una vez aprobada, se solicite la licencia y se realicen las obras.

En función de la póliza de seguros que tenga contratada la comunidad se podrían costear las obras. Pero los vecinos advierten de que a lo largo de este año ya han dado varios partes por los efectos de las quemas intencionadas de contenedores. Por el momento, la comunidad no ha valorado por cuánto le saldrá las últimas reparaciones.

«Con miedo y sin dormir»

Los residentes subrayan que se sienten «completamente desamparados. Cada incendio nos deja con miedo, sin dormir, y con daños materiales que no hemos causado. Y ahora, además, se nos pide que los reparemos nosotros», critican. En lo que va de año, Ertzaintza y Policía Municipal han contabilizado hasta una veintena de incendios intencionados en contenedores del barrio que también calcinaron varios vehículos y deterioraron los exteriores de varios comercios. Las llamas incluso reventaron las ventanas de una pensión y resquebrajaron los cristales del escaparate de un concesionario.

En mayo se detuvo a un hombre relacionado con estos hechos y se está investigando a otro. Los vecinos aseguran que han dirigido varios escritos al Consistorio solicitando medidas para garantizar la seguridad de los inmuebles y de ellos mismos. «No pedimos privilegios, solo protección y empatía. Queremos sentir que nuestro Ayuntamiento está de nuestro lado, no que nos da la espalda», subrayan.

Los vecinos descartan que se trate de un pirómano. «Una de las cámaras de un comercio grabó a tres encapuchados quemando los contenedores», denuncia una mujer que reside en el lugar. «Es algo organizado», añade. Los fuegos se generan con gasolina en el depósito de papel y desde ahí se extienden al resto.

El último incendio provocado se registró en la madrugada del 11 de octubre en Labayru. El anterior se había desatado apenas quince días antes en General Salazar.