Asfalto dañado por el incendio de varios contenedores en la calle Labayru, en el barrio de Amezola, el 11 de octubre. Jordi Alemany

Los vecinos de Amezola deberán pagar los daños por los incendios provocados

Denuncian que el Ayuntamiento les exige hacerse cargo de los destrozos ocasionados en sus inmuebles por los fuegos en contenedores

Alba Peláez

Alba Peláez

Sábado, 8 de noviembre 2025, 09:39

Los propietarios de las viviendas de Amezola dañadas por la oleada de fuegos provocados en contenedores que sufre el barrio deberán hacerse cargo de los ... daños ocasionados en sus inmuebles. Así se le ha trasladado desde el Ayuntamiento a una de las comunidades de vecinos de la calle Doctores Carmelo Gil, que tendrá que costear el arreglo de un balcón y una tubería afectados en el transcurso de uno de los incendios intencionados.

