La 'Y' vasca da otro paso al adjudicarse los trabajos para instalar la catenaria

Nuevo hito en las eternas obras de la 'Y' vasca. Aunque la entrada en funcionamiento del Tren de Alta Velocidad sigue siendo aún un objetivo ... lejano en el tiempo –faltan 5 años al menos–, el proyecto ha entrado durante este 2025 en una nueva fase. Novedades por fin. El trazado de hormigón que se está ejecutando entre las tres capitales desde comienzos de siglo empieza a transformarse en una línea ferroviaria. El primer paso va a ser su electrificación.

El Ministerio de Transportes adjudicó la semana pasada el contrato que permitirá adquirir e instalar la catenaria que permitirá circular al TAV. Tender los 175 kilómetros del cable de alta tensión le va a costar a Adif, la sociedad pública del Gobierno central encargada de ejecutar las infraestructuras de la alta velocidad en toda España, 86,5 millones. Por el momento, el Ministerio de Transportes no ha aclarado si su idea es esperar a que se acabe el trazado o empezar la electrificación de forma inmediata en las zonas que ya están culminadas. Lo más factible es que ocurra lo segundo porque todo lo que sea ganar tiempo en la ejecución de la 'Y' vasca es bienvenido a estas alturas.

Según la última actualización del estado de las obras, al trazado del TAV le quedan por rematar un tramo en Bizkaia –Atxonso-Abadiño–, y otro en Álava –Legutio-Eskoriatza– además del Nudo de Bergara, el eje de la 'Y' vasca en el que deben cruzarse los trenes que avanzan en todas direcciones. Sin empezar está todavía el nudo de Arkaute que permitirá circunvalar Vitoria, los accesos a la capital alavesa y Bilbao y el soterramiento de sus estaciones y el apeadero de Basauri que funcionará de forma temporal hasta que se culmine Abando.

También las vías

Según se recoge en los pliegos de adjudicación, la empresa seleccionada para electrificar el trazado 'tirará' la línea de alta tensión entre Basauri, las inmediaciones de Vitoria y Astigarraga, la puerta de entrada del TAV a San Sebastián. La instalación de la catenaria en las estaciones y en sus accesos se incluirán en los proyectos de reforma o construcción correspondientes. El mes pasado se cumplieron 19 años desde que se pusiera la primera piedra de la obra en Arrazua Ubarrundia.

Proyecto inacabable El mes pasado se cumplieron 19 años desde el inicio de las obras de la 'Y' vasca

Mientras todo esto avanza a su ritmo se ha empezado con la catenaria... y con las vías. Desde hace unos meses el Gobierno central tiene lanzados también sendos concursos públicos para tender las traviesas por las que se moverá el TAV. En Bizkaia y Álava ya está adjudicado el proyecto para construir la base desde la que se irán instalando las vías, mientras que en Gipuzkoa el punto de acopio ya está elegido en el entorno de San Sebastián y se ultiman los trámites antes de desplegar los raíles.