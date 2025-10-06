El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vista aérea de un viaducto del trazado del TAV ejecutado en Gipuzkoa. E. C.

La 'Y' vasca da otro paso al adjudicarse los trabajos para instalar la catenaria

A la espera de culminar el trazado, cuyas obras duran ya más de 19 años, el Gobierno central ultima también el plan para tender las vías

Octavio Igea

Octavio Igea

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:38

Nuevo hito en las eternas obras de la 'Y' vasca. Aunque la entrada en funcionamiento del Tren de Alta Velocidad sigue siendo aún un objetivo ... lejano en el tiempo –faltan 5 años al menos–, el proyecto ha entrado durante este 2025 en una nueva fase. Novedades por fin. El trazado de hormigón que se está ejecutando entre las tres capitales desde comienzos de siglo empieza a transformarse en una línea ferroviaria. El primer paso va a ser su electrificación.

