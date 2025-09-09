Varios individuos intentan robar herramientas en la nueva pastelería Don Manuel

Varias personas intentaron robar en la madrugada de ayer herramientas en la nueva pastelería de Don Manuel. Las dos hijas del popular repostero bilbaíno Manuel ... Angulo abrirán a principios de octubre un establecimiento en Alameda de Recalde, que recogerá el testigo del local que ha venido funcionando desde 1984 en Alameda Urquijo.

Según consta en la denuncia presentada ante la Policía, varios individuos accedieron sobre las cinco de la mañana al interior del comercio, cuya reforma concluirá en algo más de un mes. María, una de las dos hijas de Angulo, y una de las encargadas de Verno, la firma que se encargará del interiorismo del negocio, acudieron al local, situado enfrente de una tienda del Athletic en Alameda Recalde, tras dispararse las alarmas.

«Nos han tirado todo»

Pese a actuar con una enorme celeridad, los ladrones no se llevaron ningún botín. Sin embargo, dejaron las instalaciones patas arriba. Tiraron al suelo todos los cajones que encontraron a su paso. Abrieron un gran número de cajas repartidas por las instalaciones, aunque dejaron intactos los equipos informáticos,

«No han robado nada, pero nos han tirado todo», explicó Manuel Angulo ayer a este periódico. El comerciante, que preside el Gremio de Artesanos de Pastelería y Confitería de Bizkaia, cree que los ladrones pretendían robar herramientas con la intención de revenderlas. Los ladrones revolvieron numerosos enseres que hallaron en la primera planta, donde se ubicará la pastelería, y posteriormente se trasladaron a la segunda planta, donde están ubicadas las oficinas. El obrador se situará en el sótano. No es la primera vez que entran en la pastelería. Lo intentaron hace varios meses, aunque sin éxito, ya que consiguieron romper la cerradura, pero no forzar el candado.

La inauguración del nuevo local, que ocupará una superficie superior a los 400 metros cuadrados, busca una mayor visibilidad y atender en «una zona más céntrica». Los trabajos están a falta de la finalización de «algunas cositas», principalmente referidas a la decoración de las vitrinas.