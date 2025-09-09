El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un hombre pasea junto a la nueva pastelería de Angulo. Mireya López

Varios individuos intentan robar herramientas en la nueva pastelería Don Manuel

Luis Gómez

Luis Gómez

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:21

Varias personas intentaron robar en la madrugada de ayer herramientas en la nueva pastelería de Don Manuel. Las dos hijas del popular repostero bilbaíno Manuel ... Angulo abrirán a principios de octubre un establecimiento en Alameda de Recalde, que recogerá el testigo del local que ha venido funcionando desde 1984 en Alameda Urquijo.

