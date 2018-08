Las vacaciones más esperadas de Amaya

«Me lo he pasado como una enana, ¡pero mira que voz más ronca tengo todavía!». Amaya Belmonte era todo sonrisas a su llegada de Navarra. Pamplona, Estella, Villalba, «lo hemos visto todo, y hasta he conseguido ir a Senda Viva». No acababa de bajarse del autobús en el patio del colegio de los jesuitas en Bilbao y ya se estaba apuntando al viaje del año que viene, porque asegura que no se pierde «ni uno». Esta bilbaína es una de las 190 personas con discapacidad intelectual que acaban de terminar sus vacaciones de 15 días dentro del programa estival organizado por la asociación Gorabide. Entre julio y agosto, la entidad sin ánimo de lucro ha organizado estancias similares a doce destinos turísticos por toda España para un total de 445 usuarios acompañados por 130 monitores voluntarios.

Emma de la Peña es una de estas personas que se apuntaron con el objetivo de ayudar a Gorabide y que reconoce volver impactada por la experiencia en la localidad riojana de Lardero . «Me han dado mucho más de lo que yo he intentado aportar y he descubierto que son personas muy, muy pero que muy especiales; sólo hay que tomarse un tiempo y escucharles y conocerles para darse cuenta de su valía, de su sinceridad y del valor de su amistad, que espero conservar mucho tiempo». Recuerda muchos momentos entrañables, pero quizá el que se guarda con más cariño es la «explosión de agradecimiento» que le muestra Joseba desde que tras una visita a Logroño le regaló unos cascos «para que escuchara la música que tanto le gusta».

La voluntaria María Gutiérrez también se marchaba «pitando a Burgos» tras llegar de Hondarribia pero no sin antes despedirse de Salvador Carneros. «Tiene un hijo de lo más salado, nos hemos reído un montón con él». A sus 49 años, él presumía de su don de gentes ante la orgullosa mirada de su madre. «Se desenvuelve muy bien allí donde va, ¡si aquí en Bilbao tiene su cuadrilla con la que sale los fines de semana!», subrayaba María Luisa Pombo, que reconocía que le había echado «mucho de menos estos días». No en vano, apuntaba que para ella es un pilar fundamental en su vida, «porque nos hacemos compañía en todo momento y, todo hay que decirlo, es un hacha haciendo recados», bromeaba.

Collares hawaianos

«Pero si vienen hasta con colares hawaianos!». Begoña Atin también se ilusionaba al reconocer a su hijo Josetxu tras los cristales del autocar procedente de Lardero. Desde hace 29, este vizcaíno no se pierde un viaje de Gorabide. «A los 12 años hizo el primero y vino llorando porque nos echaba mucho de menos y lo suspendimos, pero los retomamos a los 20 por recomendación de los profesionales y ahora está encantadísimo».

En cada estancia Gorabide programa multitud de actividades, desde baños en el mar o en la piscina a salidas culturales para conocer lugares o jornadas lúdicas. Este año, el programa ha incluido 12 destinos -Sanxenxo, Oviedo, Gijón, Lekeitio, Hondarribia, Zarauz, Burgos, Lardero, Pamplona, Estella, Villanúa y Comarruga-, todos ellos seleccionados teniendo en cuenta las opciones de entretenimiento del entorno, así como la accesibilidad de las instalaciones. De hecho, el programa se adapta a los deseos e intereses de las personas usuarias. De este modo, se configuran los viajes en función de la edad y las necesidades de apoyo, que van desde el más mínimo hasta el más extenso, y que se basan siempre en un modelo participativo que huye del concepto de «colonias». El resultado en palabras de Maite Fernández, directora del Servicio de Tiempo Libre de la entidad «es triple: las personas con discapacidad intelectual ven mejorada su socialización, su independencia y su calidad de vida, las familias pueden descansar del cuidado y los voluntarios viven una experiencia personal y formativa muy valorada por todos ellos». Y muy agotadoras, según reconocía la propia Amaya Belmonte, que anunciaba que setomaba varios días de descanso «porque está a punto de empezar la Aste Nagusia y hay que recuperarse porque no pienso perderme nada».