Uso de cinturones, buena señalización... Ertzaintza y Policía local vigilarán la seguridad en el transporte escolar A partir de este lunes y hasta el viernes se realizarán controles para verificar también que junto a los menores van acompañantes

El Gobierno vasco pondrá en marcha esta próxima semana una campaña para reforzar la vigilancia y el control del transporte escolar en Euskadi. Según han informado desde el departamento de Seguridad, la Ertzaintza, en coordinación con las policías locales, realizará diferentes controles desde este lunes y hasta el viernes.

Se comprobarán, entre otras cuestiones, el uso de los cinturones, la señalización en los vehículos y la presencia de acompañantes en los viajes que realizan los pequeños a sus respectivos centros, o rumbo a sus domicilios, una vez concluido el horario escolar. Este refuerzo forma parte del calendario de 32 Campañas de Vigilancia y Control de Tráfico y Transporte, que se desarrolla durante todo el año, y ésta en concreto tiene como objetivo velar por la seguridad vial de los menores.

Tal y como han apuntado, llevarán a cabo labores de verificación para comprobar que dicho transporte cumple con la legislación en cuanto a autorizaciones administrativas y condiciones técnicas de los vehículos, entre otros muchos aspectos. Además, harán «especial hincapié» en las medidas que afecten a la seguridad de los escolares como, la señalización en los vehículos, la presencia de personas adultas que deben cuidarles durante los traslados, comprobando el uso del cinturón por parte de todas las personas que suben al autobús.

«Los menores son uno de los colectivos más vulnerables en materia de seguridad vial, por lo que requieren una especial protección. Reforzar los controles al transporte escolar contribuye a prevenir accidentes que pueden afectar a este colectivo», han resaltado desde el departamento de Seguridad.

Reducción de velocidad

Además, desde el Gobierno vasco han recordado que los vehículos que realizan transporte escolar deben reducir en 10 kilómetros por hora la velocidad máxima fijada fuera de poblado. Los controles, según han indicado, se realizarán, «a ser posible», en las instalaciones del centro escolar, una vez que el vehículo haya llegado a su destino.