Urkullu toma el relevo

Tomás Ondarra Jueves, 25 de septiembre 2025, 21:22 Comenta Compartir

El 11 de octubre se celebra el Día de la Virgen de Begoña, una jornada festiva en la que los bilbaínos acuden a la basílica para rendir homenaje a su patrona. Desde 2023, la Cofradía de Nuestra Señora de Begoña, fundada en 1519, organiza la tradicional comitiva el 10 de octubre, recorriendo las calles del Casco Viejo, en lugar de hacerlo el mismo día 11, como era costumbre. La marcha, encabezada por el Romero de Honor, quien será el que porte el cayado de peregrino, parte de la plaza Unamuno y asciende los 323 escalones de las Calzadas de Mallona, que conectan el barrio de la Cruz con el antiguo cementerio de la anteiglesia de San Antón.

Ayer, a las 11.50 horas, diez minutos antes del rezo del Ángelus, en el hall del teatro Arriaga se encontraba el incombustible y Hermano Mayor Honorario de la Cofradía, Mikel Bilbao, con su txistu y tamboril recibiendo a los invitados. Minutos después, el presidente de la Cofradía de Begoña, Javier Diago, nombró al exlehendakari Iñigo Urkullu Romero de Honor 2025 y enumeró el porqué de su nombramiento. Jon Uriarte, anterior Romero de Honor de Begoña, impuso a Urkullu la pañoleta bordada, símbolo del reconocimiento. A continuación, el dantzari Alberto Dueñas interpretó un aurresku de honor e Iñigo Urkullu tomó la palabra para agradecer el nombramiento y recordar su vínculo con la Amatxu de Begoña, de cuya basílica fue catequista, y reconoció su fe cristiana: «Soy cristiano y lo llevo con orgullo».

La ceremonia concluyó con la lectura del Ángelus a cargo de la romera Beatriz Marcos, oración que fue respondida por todos los presentes. A la ceremonia acudieron,Lucia Arieta-Araunabeña, los romeros Isidro Elezgarai, Mariano Montero, Boni García, el exciclista Marino Lejarreta, el presidente del Centro Extremeño Juan Carlos Rastrollo, Jon de Miguel y el periodista Jon Múgica, la romera Irene Diaz; Susana Alaguero, presidenta de la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo; Janire Torvisco, directora de la Asociación; Luis Arbiol, responsable de Ultramarinos Gregorio Martín; Marian Gómez, Roberto Garate, Itziar Ibarguen, el cantante Iñaki Basabe, la fotógrafa Marieli Oviedo, José Andrés Etxebarria, Moisés San Pelayo y Carlos Acero, de la Peña Athletic del Casco Viejo; Juan Carlos Bañares Ruiz, Marisol Resines, Karmele Ibarra, Juan Carlos Uranga, Patxi García, José Ramón Taranco, Kepa Elejoste, Maribi del Bado, Begoña Arkaute, Pilar Redondo, Mateo Martínez de la Pera y Javier Zandunbide.