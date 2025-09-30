United Airlines sobre su vuelo a Nueva York: «Bilbao ha estado a la altura» La aerolínea se muestra satisfecha con el funcionamiento de la primera ruta transoceánica de Loiu pero no aclara por ahora si aumentará frecuencias o periodos de operación

La conexión entre Nueva York y Bilbao se despide, en principio, hasta la primavera que viene. El último vuelo entre ambas ciudades tuvo lugar el pasado miércoles y supuso el punto y final a un verano que ha sido fabuloso para la aerolínea United Airlines, la primera en apostar por un proyecto transoceánico para Loiu. La compañía estadounidense ha logrado unos números muy buenos, con ocupaciones cercanas al 90% en julio y agosto. Y cifras también más que aceptables en junio.

A la espera del balance de estas tres semanas de septiembre (los datos definitivos llegarán a mediados de octubre), un total de 12.078 personas se han movido entre ambas ciudades desde que el 31 de mayo tuviera lugar el vuelo inaugural entre el aeropuerto de Newark y Loiu, convirtiéndose en la primera operación transoceánica de una ruta regular para el aeródromo vizcaíno.

Pese a los buenos resultados, United Airlines sigue sin desvelar sus planes de futuro para esta conexión. «El rendimiento de está línea ha estado a la altura de nuestras expectativas», ha celebrado la empresa estadounidense en declaraciones a este diario. «Seguiremos monitoreando la demanda y seremos ágiles y estratégicos a medida que desarrollamos nuestra red para satisfacer las necesidades de viaje de nuestros clientes», han añadido desde la aerolínea, la cuarta del mundo por volumen de pasajeros. A falta de confirmación oficial, se da por sentado que el vuelo volverá la próxima primavera. De hecho se llevan ya dos meses vendiendo billetes. Algo que garantiza su continuidad. Lo que podría suceder, a la vista de los buenos resultados, al igual que hizo la compañía con su operativa con Málaga, es que aumentara la frecuencia semanal (este verano se han fletado 3 operaciones semanales para cada sentido) o que se ampliara el periodo de vigencia de la ruta (extenderla a mayo y/o octubre).

Muy puntual

United lo ha tenido todo de cara este año. No ha tenido que cancelar ninguna operación por meteorología o por motivos operativos. Incluso las cifras de puntualidad han sido admirables. El 77% de los aterrizajes en Nueva York se han producido con antelación, mientras que en Bilbao se ha llegado antes de tiempo en el 60% de las ocasiones. El avión utilizado para esta conexión (un 'Boeing 757', con capacidad para 176 pasajeros) solo se ha retrasado el 13% de las veces que ha cruzado el charco.