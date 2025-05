«Lo único que nos queda es la vergüenza pública de los ladrones»

«Se han llevado hasta dos datáfonos. Los deben de usar como teléfonos móviles. Cuestan 200 euros cada uno». Este mes de mayo se cumple ... el primer año desde que Mariana Ortiz regenta el conocido bar La Perdiz de Portugalete. Ubicado en la plaza Rantxeria, bajando las escaleras desde la calle principal General Castaños, muy amplio y con una gran terraza, el local es uno de los de más ambiente de la localidad jarrillera.

En la madrugada del martes 29 de abril, tres individuos entraron en el establecimiento y lo desvalijaron. «Primero lo intentaron dos de ellos por la parte de arriba, pero no pudieron y entonces lo hicieron por abajo», explica Mariana. Reventaron los candados y entraron por la puerta. Dos llevaban la capucha de la sudadera puesta, mascarilla y guantes para ocultar su identidad. El tercero, el último en entrar, sin embargo, actuó a cara descubierta. Este individuo luce además un aparatoso tatuaje en una mano, que le identifica claramente.

Los ladrones fueron primero a apoderarse del dinero de la caja registradora y cogieron bolsas de basura del bar para guardar el botín. A continuación, intentaron abrir la máquina de tabaco sin éxito. Mientras deambulaban por el local, hablaban por el móvil con alguien, por lo que se sospecha que un cuarto implicado les estaba esperando en el exterior para avisarles si aparecía la Policía. «Se han llevado la cortadora de jamón, que pesa muchísimo, el fondo de la caja y la cuenta del fin de semana, botellas de licor y hasta los comanderos (con los que los camareros anotan los pedidos», enumera Mariana, que cifra los estragos en más de 6.000 euros.

Siete cámaras

Además, antes de huir, los asaltantes «tiraron la pantalla TPV de televisión al suelo y quedó destrozada; y bajaron a la bodega, donde cogieron algo de cava y vino». Al descubrir una de las siete cámaras de videovigilancia con que cuenta La perdiz, la movieron para que no les grabara, aunque las imágenes que sirven de prueba del robo proceden de los otros seis aparatos de grabación. «Es lo único que nos queda, la vergüenza, la burla pública de los ladrones. De algo tiene que servir. Hay demasiados robos en Portugalete», confiesa Mariana, que ha decidido hacer públicas las imágenes tras hablar con el hostelero de la sidrería Amaike, en la Florida.

Este negocio también sufrió un asalto similar en la madrugada del pasado domingo, 4 de mayo. La publicación de la imagen de los delincuentes, que actuaron a cara descubierta, permitió su inmediata identificación, Apenas habían pasado 24 horas, cuando el lunes, a las 5.50 horas de la mañana, fueron descubiertos por la Ertzaintza cuando intentaban entrar en otro bar, cerca del ambulatorio de Buenavista. Los dos sospechosos fueron detenidos y, tras pasar por el juzgado, quedaron en libertad. Al de unos días, robaron en otro bar de Portugalete.

Juan Carlos, el dueño del Amaike, está convencido de que «son los mismos». Ha visto las grabaciones del asalto en La perdiz y mantiene que uno, «el flaquito, el más pequeño», también robó en su local, donde causaron daños valorados en más de 4.000 euros. «Sólo la reparación de la tragaperras cuesta 5.000 euros», asegura. «Y por ahí siguen».

El hostelero sabe dónde vive uno de los asaltantes, «a tres calles», muy cerca de su sidrería, y la Ertzaintza le ha pedido «que no me tome la justicia por mi mano porque el problema sería mío. Sólo faltaría que encima de sufrir el robo, que aún no sé lo que me va a costar, me busquen las vueltas».