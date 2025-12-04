Unanimidad en el Parlamento vasco para exigir la mejora de los vertederos que contaminan la Ría

Se trata de un problema heredado pero que aún tiene consecuencias en el medio ambiente y la salud pública. Hay más de 1.500 vertederos ... abandonados o incontrolados en Euskadi, 700 de ellos en Bizkaia, 558 considerados peligrosos sólo en este territorio. Algunos de ellos albergan aún lindane, una sustancia cancerígena que se bioacumula en el organismo, ya que en Bizkaia había dos fábricas de este pesticida, u otras sustancias consideradas nocivas, que contaminan los cauces, entre ellos la Ría, que sufre polución crónica por lindane.

En una comparecencia la semana pasada solicitada por EH Bildu, el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, anunció que la solución a tres grandes focos de lindane en Bizkaia ya estaba en marcha y que se trabajaba en un plan de vertederos que iba a incluir por ejemplo, al de Santo Domingo, al de Modorreta y al de Premabi en Sondika, de propiedad privada y que llevan años esperando una remediación, en la que se analizará cada vertedero y las actuaciones necesarias a ejecutar. Después, a puerta cerrada, reconoció a los parlamentarios que había un problema y que necesitaba la colaboración y discreción de todos los grupos para solucionarlo. También anunció que se convocaría la mesa del lindane, compuesta por otras instituciones y ecologistas, en los primeros meses de 2026. La persistencia de la contaminación vulnera la Directiva de 2008, que obliga a recuperar los vertederos mal sellados, y también la de Marco del Agua, cuyo cumplimiento se ha aplazado a 2027.

En esta línea, el Parlamento vasco ha aprobado por unanimidad esta mañana una propuesta acordada por el PP, el PNV y el PSE, que partía de una proposición del parlamentario popular Álvaro Gotxi, en la que exigen un plan de actuación y la remediación de la contaminación por lindane de la Ría. En concreto, se ha acordado pedir al Gobierno vasco convocar la Mesa frente a la contaminación por lindane y elaborar un plan para seguir priorizando acciones para la restauración ambiental de vertederos en desuso y la remediación de la contaminación producida en las aguas, y la inclusión de dicho plan en el cuarto ciclo del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental (2028- 2033) actualmente en tramitación.

Un problema enquistado

Álvaro Gotxi ha expuesto que no siempre «quien contamina paga y no siempre se sabe quién es el responsable de la contaminación». De hecho, ha destacado que según los propios informes de URA, la Agencia Vasca del Agua, hay 27 puntos de vertido de lindane solo en la margen derecha de la Ría, algunos controlados, como la celda del aeropuerto de Bilbao, y muchos más en la margen izquierda. Y ha recordado el peligro que entraña, ya que cuando se calienta, el lindane libera tóxicos como el fosgeno, gas que puede provocar la muerte incluso en bajas concentraciones. Además, ha expuesto que es conveniente que el resto de instituciones se involucren en este problema que «lleva demasiados años enquistado». Desde Sumar, Jon Hernández ha expuesto que el problema de los vertederos abandonados ha sufrido falta de atención por parte de las administraciones y que el Gobierno vasco «no ha querido actuar» hasta ahora, lo que ha implicado la vulneración de las directivas europeas.

Desde EH Bildu, Ander Goikoetxea ha expuesto que el Ararteko ya ha recordado al Gobierno vasco su obligación de actuar de oficio y aunque se ha congratulado del acuerdo, ha reprochado que nunca se les haya tendido la mano para acordar nada en este ámbito y solo se pacte con el PP. Ha relatado que aunque el acuerdo goza de poca concreción, la formación queda a la espera del plan. «Tenemos vocación de consenso y consideramos que el lindane se tienen que limpiar definitivamente, tenemos trabajo por hacer y estamos dispuestos a colaborar, pero lo que queremos es que se haga», ha dicho.

La socialista Itxaso Asensio, mientras, ha añadido que no todos los vertederos tienen lindane, lo que requiere un análisis individualizado y una priorización, y que han puesto el foco en la remediación de las aguas, ya que la contaminación de un vertedero mal sellado puede llegar al consumo humano y animal. «No puede haber justicia social sin justicia ambiental, y eso implica acabar con las malas herencias del pasado. Es una inversión, no un gasto». Desde el PNV, Mikel Arruebarrena ha expuesto que los vertidos a vertedero se están reduciendo, que la tendencia es decreciente y que en 2030 la situación mejorará con el nuevo plan de vertederos y una nueva estrategia de residuos que tiene las aportaciones de todos los grupos.