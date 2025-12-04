El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Hallazgo de lindane en el viejo vertedero de Jata Ekologistak Martxan

Unanimidad en el Parlamento vasco para exigir la mejora de los vertederos que contaminan la Ría

PNV y PSE transaccionan con el PP una propuesta en la que se pide al Gobierno un plan de vertederos y la remediación de la contaminación producida por lindane en las aguas

Eva Molano

Eva Molano

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:02

Se trata de un problema heredado pero que aún tiene consecuencias en el medio ambiente y la salud pública. Hay más de 1.500 vertederos ... abandonados o incontrolados en Euskadi, 700 de ellos en Bizkaia, 558 considerados peligrosos sólo en este territorio. Algunos de ellos albergan aún lindane, una sustancia cancerígena que se bioacumula en el organismo, ya que en Bizkaia había dos fábricas de este pesticida, u otras sustancias consideradas nocivas, que contaminan los cauces, entre ellos la Ría, que sufre polución crónica por lindane.

