El avicultor de Muskiz con varias gallinas de su explotación, Bildotxi. Yvonne Iturgaiz

El último paseo de las gallinas de Omar

El avicultor de Muskiz afronta la orden de confinamiento con resignación: «Hacemos lo que nos digan, pero lo de este año es una exageración»

Carlos Benito

Carlos Benito

Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:21

Comenta

Dice Omar Torrejón que, en realidad, las gallinas son bastante más listas de lo que solemos pensar, pero está claro que esa inteligencia suya no ... les da para saber de gripe aviar, ni tampoco para sospechar que este paseíto que se están dando va a ser el último en una temporada. Un viento desatado azota la ladera del monte Mello, en Muskiz, donde se encuentra la granja Bildotxi, y algunas de las tres mil aves han preferido refugiarse: «Si el viento nos molesta a nosotros, imagínate a ellas, que pesan dos kilos». Pero las demás recorren entre alborotados cacareos sus dos hectáreas de terreno, ese campo que las hace gallinas camperas, y se centran en los placeres de la vida: picotear hierba, brotes, bichillos y, si hay suerte, algún jugoso caracol. Uno tiene la sensación de que sonreirían si el pico se lo permitiese.

