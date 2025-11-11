Otra noche en el interior de la caverna

Adriana Carrillo Martes, 11 de noviembre 2025, 11:49 | Actualizado 12:38h. Comenta Compartir

Línea 1: 23.11 horas

Los que trabajamos de tarde-noche y en jornadas laborales que se distribuyen a lo largo de los siete días de la semana solemos reconocernos en el último metro nocturno. A esa hora los vagones van medio llenos -o medio vacíos según quien lo mire y lo compare con la hora punta del suburbano, lunes a viernes de 7.45 a 8.00 de la mañana, cuando se realizan más validaciones de tickets, un promedio 8.271 en toda la red-, y no somos pocos los que llegamos con paso acelerado para no perderlos. A última hora en un periódico se acumulan las tareas, las páginas que ajustar, los textos que corregir, los correos que enviar… por eso cuando salgo por la puerta voy poniéndome la chaqueta y revolviendo en los bolsillos para encontrar la barik.

No me la juego. Tengo que estar preparada para atravesar sin problema las canceladoras y no terminar como la Cenicienta, con el carruaje convertido en calabaza a las 23.14, la hora a la que pasa por la estación de Moyua el último metro hacia la Margen Derecha. Hace unos pocos años si se me hacía tarde, tenía el 'as' del gautxori bajo la manga, el autobús que mandaba Metro Bilbao hasta Plentzia al finalizar el servicio, pero, como una víctima más de la pandemia, el gautxori salió de circulación. Así que esta, como otras noches, me adentro en el corazón de la 'caverna', como empezaron a llamar a las estaciones sus primeros gestores -allá por los años 80- para volver a casa.

Moyua: 23.14 horas

Como si mis acreedores me persiguieran, bajo las escaleras de la estación de Moyua para pillar el último metro de la noche que va hacia la Margen Derecha. Y aunque mi madre siempre ha presumido de tener una hija patosa, conquisto con aire triunfal la plataforma en la que me cruzo con rostros familiares, como los del grupito de riders que suben con sus bicicletas y macutos tras una jornada de estar como en un tiovivo dando vueltas por toda la ciudad entregando pedidos. Siempre se ubican en la misma parte del andén para coincidir con el fuelle que une los vagones, justo en la zona habilitada para ir con la bici o la tabla de surf. Esta noche ríen y charlan animados en su tagalog natal mientras ven un vídeo en el móvil. Baja las escaleras también una antigua vecina que trabaja en un hotel del Ensanche y que alcanza el andén con la misma sensación que la mía, como si le fueran a colgar una medalla.

En uno de los bancos diviso a un chico que he visto en varias ocasiones despachando palomitas y bebidas en unos cines cerca de Moyua. Siempre me ha gustado observar a la gente, no en plan siniestro, solo asociándola con los sitios que también frecuento, por eso sé que a esas horas muchos acaban de bajar las persianas de los locales en los que trabajan. Otros llegan en el autobús del aeropuerto que tiene parada en Gran Vía, después de todo el Metro ha conseguido conectar no solo los barrios del botxo y su área metropolitana, sino enlazar a los viajeros con otros destinos nacionales e internacionales. Oímos el inconfundible sonido del convoy acercándose y sus luces iluminando el túnel. Son las 23.14 y, mientras unos desaparecemos del andén engullidos por el metro, los trabajadores de la limpieza empiezan a llegar a las plataformas empuñando sus mopas, vaciando las papeleras y poniendo a punto la cuarta estación más transitada del suburbano, por la que solo en 2024 pasaron 6.799.368 pasajeros.

San Mamés: 23.17 horas

Universitarios rezagados suben a mi vagón y charlan en el pasillo con sus mochilas en el suelo. Cómo se nota que ha calado la campaña que el Metro inició en 2023 para invitar a quienes viajan con mochilas a dejarlas a sus pies y así evitar ocupar más lugar en el espacio o entorpecer el ingreso y salida a otros usuarios. Los jueves, cuando el fin de semana se divisa claramente en el horizonte, son más numerosos los chicos y chicas que han apurado la última cerveza y viajan un poco con la jarana puesta, forman corrillos y llenan el vagón de risas, conversaciones animadas y hasta cánticos, una estampa que contrasta con las noches de caras cansadas y silencios que acompañan mi viaje otros días. Mientras que las noches de partido una auténtica marea humana tiñe de rojo y blanco las unidades comentando todavía las jugadas, los errores arbitrales -los aciertos parece que siempre son más escasos-, los goles, las amargas derrotas, los esquivos triunfos.

Deusto: 23.19 horas

Solo dos minutos después llegamos a Deustu. Más universitarios que se han despistado con la hora se agolpan en el andén junto a uno de los habituales nocturnos, un confeso amante de los txikitos que suele quedarse dormido cuando no encuentra un interlocutor piadoso que le siga la cuerda. Siempre que lo veo me acuerdo del premio Txikito de Honor que Metro Bilbao compartió con la cantante Amaya Uranga en 2007, cuando el suburbano amplió sus frecuencias nocturnas para, entre otras cosas, permitir a los más sibaritas «practicar el 'si bebes no conduzcas' sin tener que renunciar al txikiteo».

Lutxana: 23.25 horas

Dejamos atrás el inframundo subterráneo y llegamos a Lutxana, la estación que enlaza con Sondika a través de Euskotren, aunque a esas horas ya no está disponible esa conexión. Empieza la parte del trayecto a cielo abierto -salvo los pasos soterrados por Erandio, Las Arenas, Algorta y Urduliz- hasta Plentzia, 32 minutos más. Empieza también el tramo de un kilómetro y medio de obras que Metro Bilbao está ejecutando desde el pasado mes de abril para renovar esta parte de la vía y que, de momento, ralentiza el servicio en un minuto y medio.

Astrabudua: 23.30 horas

A su paso por esta estación se tienen unas bonitas vistas de la ría reflejando las luces que tienen el poder de devolverme la calma en los días ajetreados. Los viernes y sábados suele salir una auténtica legión de jóvenes que van de fiesta. Cuando se bajan el metro parece más ligero, incluso parece que va más rápido habiéndose aliviado de buena parte de su carga.

Algorta: 23.4 horas

Llego a mi parada con ganas de tener una máquina que me teletransporte directamente al salón de casa. A esa máquina la llamo bicicleta y me está esperando encadenada al aparcabicis con los que cuentan todas las estaciones para facilitar la movilidad de los usuarios. Salgo no sin antes cerciorarme de que alguien se ha encargado de despertar a nuestro entrañable txikitero para que se prepare para bajar en Bidezabal. Antes de pasar por la canceladora escucho el estruendo de la dresina, el tren de limpieza y mantenimiento, que se dirige en dirección Bilbao con los operarios a bordo. Empieza la otra vida del metro, esa que bulle dentro de los túneles cuando los pasajeros abandonamos las estaciones y los metros descansan en sus cocheras.