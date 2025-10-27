Gernika se llena de aroma a huerta: estos son los precios del Último Lunes

El gran escaparate del agro vasco comienza a llenarse de las primeras cuadrillas de visitantes dispuestas a recorrer los 285 puestos que los baserritarras han ... desplegado con su mejor género en el corazón de la villa foral.

La gran feria del Último Lunes de Gernika ha empezado a latir con ritmo festivo desde primera hora de la mañana. Las calles del centro urbano de la villa foral se van poblando poco a poco de cuadrillas y familias que, bolsas en mano, recorren los puestos en busca de los mejores productos de la huerta vasca. Los más madrugadores aprovechan las primeras horas del día para hacer sus compras «con más calma» y disfrutar del mercado «sin agobios y mirando bien los precios», mientras los productores ultiman los detalles de sus mostradores y acomodan con esmero verduras, frutas y hortalizas en una combinación de formas y colores que no deja indiferente a nadie.

Las primeras botellas de txakoli y sidra se descorchan entre risas y saludos, mientras las txosnas empiezan a marcar el compás de una jornada que un año más promete buen ambiente y gentío.

Estos son los precios del Último Lunes: Alubias rojas de Gernika (kilo) El precio no varía de un año a otro. Ronda los 18 euros. Pimientos verdes (docena) En 2024 estaban a 1,50 euros. Ahora, 2.

Queso Idiazabal (kilo) El año paso su precio se situaba los 24-26 euros. Esta vez, está entre los 22 y los 25, aproximadamente. Tomates (kilo) El precio es el mismo del año pasado: 5 euros.

Miel de Brezo (tarro) En 2024 costaba 13 euros. Hoy, 14. Sidra (botella) El precio es el mismo del año pasado: 4 euros.

Txakoli (botella) El precio no ha variado respecto a 2024: 9 euros. Pastel vasco (unidad) En 2024 costaba 12 euros. Este año, 15.

Mermelada (tarro) Ha subido 50 céntimos. De 4 euros, a 4,50. Nueces (kilo) El precio es el mismo al de 2024: 7 euros.

Guindillas (kilo) En 2024 estaban a 12,50. Este año, a 15 euros. Manzanas (kilo) Tanto en 2024 como este año el precio ronda los 3 euros.

Rosquillas (paquete docena) No hay subida. Tanto el año pasado como hoy cuestan 8 euros. Calabaza El mismo precio que el pasado año: 3 euros.

Talo con chorizo Su precio se mantiene: 6 euros. Kiwi (kilo) Repite el precio del año pasado: 3 euros.

Flores (ramo flor seca) Su precio es el mismo que en 2025: ronda los 5 euros. Pimientos choriceros (unidad) En 2024, su precio era de 0,60. Hoy es de 0,80 euros.