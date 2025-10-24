El Último Lunes de Gernika reúne 285 puestos con su oferta de verduras y fruta reforzada La multitudinaria cita del agro vasco contará con un operativo de 80 personas y novedades tecnológicas para mejorar la experiencia de los visitantes

Iratxe Astui Gernika-Lumo Viernes, 24 de octubre 2025, 16:12 | Actualizado 16:24h.

Los frutos del agro vasco volverán a florecer en Gernika con la celebración de la gran fiesta del Último Lunes de octubre. La multitudinaria feria desplegará este año una auténtica huerta con 285 puestos que llenarán de color, aroma y ambiente las calles del centro de la villa foral, ofreciendo lo mejor de las huertas y caseríos de Euskadi.

Tras la fuerte caída registrada el año pasado, la presencia de verduras y hortalizas experimenta en esta edición una ligera recuperación. Aunque el número de mostradores de baserritarras sigue por debajo de los niveles de hace una década, cuando superaban la veintena, vuelven a ganar espacio con más género fresco en exposición, al sumar un total de 16 puestos, cuatro más que en la pasada edición. La fruta, por su parte, también recupera protagonismo con un leve aumento de expositores -de seis a nueve-, que contribuye a reforzar la apuesta por el producto local y de kilómetro cero en la feria gernikarra.

Una vez más, los artesanos volverán a ser los protagonistas en número, con 56 puestos instalados en el Pasealeku. Les seguirán los productores de queso, con 38 mostradores situados en la calle Artekale, junto a los de sidra (7) y txakoli (16). La maquinaria agrícola (11) se exhibirá en la calle Juan Calzada, mientras que los visitantes que busquen pan y pastel vasco (42) deberán acercarse a la calle Industria. En la calle Ocho de Enero se concentrará otra veintena de puestos dedicados a miel, paté, conservas, chocolate y cerveza artesanal.

El mercado también contará con cuatro vendedores de lácteos y cinco de rosquillas, además de un único puesto de flores y plantas, que mantiene la tradición pese a la cercanía del Día de Todos los Santos. En total, el recinto ferial incluirá ocho txosnas y dos espacios solidarios, junto a una treintena de puestos de venta ambulante en la plaza San Juan Ibarra. Desde el Ayuntamiento recuerdan que todos los productos envasados «deberán estar correctamente etiquetados y pertenecer a Denominaciones de Origen o sellos de calidad reconocidos en Euskadi», subrayó el concejal de Ferias y Mercados del Ayuntamiento, Iñaki Gorroño.

Como novedad, cada puesto incorporará un código QR que permitirá acceder a un mapa interactivo con la ubicación exacta y el nombre y procedencia de cada productor. «De esta manera se facilita la experiencia de compra, al ayudar a los consumidores a localizar de manera más fácil a los baserritarras que ya conocen o les interese visitar por su tipo de producto», explico Gorroño.

Para garantizar el buen desarrollo de la jornada, el plan de seguridad movilizará a unos 80 efectivos entre Ertzaintza, Policía Municipal, Bomberos, personal de Osakidetza, Cruz Roja y la Brigada municipal, que trabajarán de forma coordinada ante cualquier eventualidad. A pesar de la dificultad para ofrecer cifras de asistencia, debido «a la constante movilidad de visitantes durante toda la jornada», desde el Consistorio local prevén una afluencia «masiva» a la gran fiesta del próximo lunes.

Subasta del queso

El recinto ferial abrirá a las 9.00 horas, mientras que la actuación de los bertsolaris -Sebastian Lizaso, Andoni Egaña y Onintza Enbeita- comenzará al mediodía en el escenario del Merkurio. La tradicional subasta del medio queso ganador del certamen comenzará a las 13.00 horas, poco después del reparto de los premios a los mejores productos.

El Ayuntamiento recomienda acudir en transporte público para evitar aglomeraciones y problemas de aparcamiento. Bizkaibus reforzará sus servicios y Euskotren ofrecerá un dispositivo especial de trenes en la línea E4 Matiko-Gernika-Bermeo, con una frecuencia de 30 minutos durante la mayor parte del día.