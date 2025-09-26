El truco de un joven vizcaíno con la tarjeta Barik que genera cientos de comentarios El chaval graba un vídeo demostrando su ingeniosa idea

La Barik no solo vale para el metro, autobús y otros medios de transporte. Lo ha comprobado Jon Ander Peña, un joven vizcaíno en un hotel de Palma de Mallorca. El chaval ha grabado un vídeo en una habitación en la que, al no insertar la tarjeta en la ranura, no se encienden las luces de la estancia. Pues bien, no se le ocurre otra cosa que meter la Barik y automáticamente« todo funciona.

«Cuando pierdes la tarjeta del hotel pero tú nunca pierdes», se puede leer sobreimpresionado al comienzo del vídeo. Está claro que el joven ha podido acceder a la habitación con su tarjeta y puede que no la encuentre en la estancia. Por ello, utiliza la Barik para accionar las luces.

El vídeo tiene más de 115 mil reproducciones y cientos de comentarios. Entre ellos el de un internauta que le dice que «no puede abrir la puerta de la habitación» con la Barik, a lo que Jon le responde que lo ha intentado sin éxito.

Otros usuarios comentan diferentes objetos que han utilizado para meter en esa ranura. «A mí siempre me ha servido cualquier tarjeta, hasta el DNI he metido», dice uno.