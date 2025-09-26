El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El truco de un joven vizcaíno con la tarjeta Barik que genera cientos de comentarios

El chaval graba un vídeo demostrando su ingeniosa idea

B. V.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:43

La Barik no solo vale para el metro, autobús y otros medios de transporte. Lo ha comprobado Jon Ander Peña, un joven vizcaíno en un hotel de Palma de Mallorca. El chaval ha grabado un vídeo en una habitación en la que, al no insertar la tarjeta en la ranura, no se encienden las luces de la estancia. Pues bien, no se le ocurre otra cosa que meter la Barik y automáticamente« todo funciona.

«Cuando pierdes la tarjeta del hotel pero tú nunca pierdes», se puede leer sobreimpresionado al comienzo del vídeo. Está claro que el joven ha podido acceder a la habitación con su tarjeta y puede que no la encuentre en la estancia. Por ello, utiliza la Barik para accionar las luces.

@jonanno Las tarjetas de transporte de Bilbao, arreglan todo.#tik_tok #stemdrop001 #lentejas #tipsandtricks ♬ sonido original - Jon Ander Peña

El vídeo tiene más de 115 mil reproducciones y cientos de comentarios. Entre ellos el de un internauta que le dice que «no puede abrir la puerta de la habitación» con la Barik, a lo que Jon le responde que lo ha intentado sin éxito.

Otros usuarios comentan diferentes objetos que han utilizado para meter en esa ranura. «A mí siempre me ha servido cualquier tarjeta, hasta el DNI he metido», dice uno.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2 Descubren la razón por la que una trabajadora de Bilbao se cogía la baja siempre en la misma fecha
  3. 3

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  4. 4

    «Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor»
  5. 5

    «Tuvo mala suerte. Le tocó a él», dicen los amigos de Haitam, el joven muerto de una puñalada en Solokoetxe
  6. 6 Detienen en Santutxu a un joven de 22 años acusado de tres agresiones sexuales en dos días, robo con violencia y lesiones
  7. 7

    La plantilla de Petronor convoca huelga indefinida por el alejamiento de los vestuarios
  8. 8

    El Gobierno vasco reconoce que el polémico campamento de Bernedo «no figuraba en ningún registro público»
  9. 9 El despacho de abogados que contrató a Albert Rivera deberá indemnizarle con 1,3 millones
  10. 10

    Etxanobe plantea cambiar el sistema de acogida y pide ayuda contra las «mafias» que traen menas a Bizkaia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El truco de un joven vizcaíno con la tarjeta Barik que genera cientos de comentarios

El truco de un joven vizcaíno con la tarjeta Barik que genera cientos de comentarios