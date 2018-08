CASI TROPICAL

A veces no es sencillo aclararse con el tiempo. El verano que nos ocupa, por ejemplo, se está mostrando problemático e incongruente. Se habrán fijado en que evita con insistencia los días soleados, pero no escatima las noches tropicales. Tropicales, en lo tocante al bochorno y la humedad, no a la piña colada, el dembow y la gozadera. Entiéndanme.

El resultado de todo esto es desfavorable para los intereses generales. Por la mañana es difícil ir a la playa y por la noche es difícil dormir. Que ahora llegue una de esas olas de calor que garantizan temperaturas exageradísimas y transforman los telediarios en el carrusel deportivo de los termómetros (¡Cincuenta grados en Écija!), podría tomarse como una provocación.

Sostengo sin embargo que al clima se lo somete mostrándole indiferencia. Somos animales endotermos y regulamos nuestra temperatura corporal. Bastaría entonces con regular del mismo modo la compostura para imponerse con elegancia, de una vez, sobre la meteorología. Lo ideal sería pasar una semana en el desierto y ni siquiera darse cuenta de que allí hace calor. La luz, la arena, los camellos, los restos óseos de organismos deshidratados... Hay tantas cosas curiosísimas en las que fijarse en el desierto. ¿Por qué perder el tiempo precisamente con el calor?

El problema, claro, es que no resulta sencillo abstraerse del clima. No por el clima propiamente dicho, sino porque todo el mundo habla de él. Ayer, en las calles de Bilbao se repetía con insistencia que era imposible salir a la calle. Sin embargo, que todos estuviésemos en la calle cuestionaba enormemente el rigor y la veracidad de aquella observación tan extendida. Del mismo modo, cuando un vecino me dijo en el ascensor que este calor le mataba, no me quedó otro remedio que mirarle fijamente, cerciorarme de que seguía respirando y dejárselo claro: «Mientes».

Debería estudiarse hasta qué punto la sensación térmica es un estado de opinión. Ayer oí en la radio a un experto advirtiendo a la población de que las altas temperaturas pueden producir en el temperamento humano una mezcla al parecer significativa de apatía, confusión e irritabilidad. Lo que no sé entiende es qué diferenciará entonces, en esos términos, un día con altas temperaturas de un día absolutamente normal.