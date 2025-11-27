Tres premios al bien común

La Sociedad Bilbaina acogió la XI edición de los Premios Bilbotarrak, organizados por la Asociación Mujer Siglo XXI, que cada año reconoce a personas e ... instituciones cuya labor contribuye a mejorar la vida social, cultural y económica de Bilbao y Bizkaia. Tras el aurresku de honor dio comienzo el acto, conducido por Amaia Arkotxa. La presidenta de la asociación, Carmen Miral Oronoz, ofreció unas palabras de bienvenida y presentó a los galardonados, explicando los motivos de cada reconocimiento.

El premio a la Comunicación fue otorgado a la Fundación Novia Salcedo por su trayectoria en la promoción de la empleabilidad juvenil y por el reconocimiento nacional de su labor. Recogió el galardón su presidenta, Maite Aranzábal. La Asociación Contra el Cáncer de Bizkaia recibió el premio Gozua por su apoyo integral a pacientes y familias, así como por su destacada labor de prevención y sensibilización. La presidenta de la entidad, Milagros Gullón, fue la encargada de recoger la distinción. El premio Bilbaína recayó en la Casa de la Misericordia, en reconocimiento a sus 251 años de servicio a la ciudad y a su capacidad de adaptación para dar respuesta a las necesidades sociales de cada época. El presidente de la institución, Vicente María del Arenal, recibió el galardón. El acto fue clausurado por Ana Otadui, presidenta de las Juntas de Bizkaia.

En el evento estuvieron el diputado foral de Administración Pública, Ager Izagirre; Xabier Otxandiano, viceconsejero de Relaciones Institucionales del Gobierno vasco; Estitxu Garai, vicerrectora del campus de Bizkaia de la UPV/EHU; Juan Ignacio Goiria, Magdalena Múgica, presidenta del IMQ; Javier García Lurueña, consejero delegado de Kutxabank y presidente de Caja Sur; Astrid Quinzaños, Agurtzane Ortiz, presidenta de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao; Sofía Delgado, Pilar Orbegozo, Ricardo Devis, María Tomasa Núñez, Guillermo Ibáñez, Isabel Urbano, Paloma Eizaguirre, Mónica Muñoz, Txema Soria, Esther Oña, Marta Gil, Verónica Malda, Ainoha Matesanz, Yolanda del Hoyo, Teresa Querejazu, Esther González Orrantia, Esther de Miguel, Begoña Atxalandabaso, Yolanda Aberasturi, Idoia Odriozola, Luis Eguiluz, Javier Rodríguez, Ainhoa Eguren, Ana Luz Martiner, Esther Eguskiagirre; María Jesús, Mercedes y Begoña Ellacuría; Lupe Palacios, Lorena Zabala, Edurne Davalillo, Julia Diéguez, Manuela Ortiz, Amagoia Loroño, Estíbaliz Díaz de Lezana, María Ángeles Elguezabal, Cristina Maruri, Ana Andueza, Julia Martínez, Leyre Mesa, Giannina Mory y Teresa Díaz.