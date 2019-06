Los tres mejores puntos de vista EL CORREO entrega los galardones a los ganadores de las tres categorías del maratón fotográfico, que patrocina el CTB en colaboración con Rural Kutxa JULIO ARRIETA Martes, 4 junio 2019, 15:13

Esta mañana los tres ganadores del Maratón Fotográfico Bilbao 2019, que organiza EL CORREO, patrocina el Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB) y cuenta con la colaboración de Rural Kutxa, se comentaban entre sí sus fotos premiadas, mientras el fotógrafo de este periódico coordinaba precisamente otra fotografía: la que ha recogido el acto de entrega de los galardones esta mañana en un peculiar escenario, la entrada a la estación de Zazpi Kaleak por San Nicolás. Giovanni Jiménez, Fran Bautista y Ainara Román han recibido cada uno un cheque por 600 euros, como ganadores de una de las tres categorías del concurso. Después, los tres, junto a Amaia Ruiz, de EL CORREO, han entregado un cuarto cheque a Luis Crovetto, vicepresidente del Banco de Alimentos de Bizkaia: el de los 684 euros recaudados en las inscripciones de esta jornada solidaria a la entidad benéfica.

Giovanni Jiménez ha ganado en la categoría de 'Transporte público' con una toma en la Plaza Moyúa en la que un Bilbobus, convertido en un trazo rojo por la exposición, parece encajarse en el 'fosterito' de acceso al metro. «Vi la imagen paseando por la plaza», explicaba este fotógrafo aficionado que trabaja en una empresa de material refractario para fundiciones. «Tuve que hacer varias tomas, unas seis o así, con trípode», por el tiempo de exposición, «que no llegó a los dos segundos» pero permitió difuminar el autobús pero mantener 'congeladas' a las personas que aparecen en la imagen. «Por lo demás, no tiene mucho procesado, algo de saturación de color y punto», añade Jiménez, que se dedica a la fotografía como hobby «desde hará unos diez años».

Su foto ha gustado mucho a Gorka Ugalde, director gerente del Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB), «porque con una imagen muy estética refleja algo que a nosotros nos gusta mucho, subrayar la intermodalidad, la conjunción de los diferentes medios de transporte. La verdad es que las tres fotos ganadoras son magníficas, hay mucho nivel en este concurso», añade.

Fran Bautista se lleva sus 600 euros al ganar la categoría dedicada a 'La ría y su entorno'. Este administrativo informático aficionado a las cámaras, que no pudo participar en la edición anterior «porque me enteré demasiado tarde», se encontró con la imagen premiada casi por casualidad. «La marea estaba muy baja, lo que permitía tomar la foto casi a ras del agua, y justo en este momento estaban estos piragüistas en el sitio perfecto para componer el cuadro», que incluye una perspectiva de los pilotes que sujetan el muelle y tres puentes: el del Ayuntamiento, el Zubi Zuri y el de La Salve. «Eso sí, casi acabo yo saliendo en una foto, pero de sucesos, porque aquello resbalaba muchísimo y estuve a punto de acabar en el agua», comentaba entre risas.

La ganadora en la categoría 'Una ciudad cosmopolita y accesible' ha sido Ainara Román, fotógrafa profesional afincada en Mungia. «No soy de participar en concursos, pero me metí en este por mi pareja, que siempre me ve hacer fotos como trabajo, pero no en plan de ocio. Se apuntó, me trajo a mí y resulta que al final he ganado». Como suele pasar, el triunfo no ha llegado con una foto planeada – «llevaba ideas para los otras categorías, pero no para esta». Pero se topó «con la foto. Fue verla y plantar la cámara. La gente cruzando la calle en un día de lluvia con la torre al fondo». Un día de lluvia «que fue un lío. Llevaba un paraguas malo que al final se medio llevó el viento. Tomé la foto, que tiene una exposición larga, en un momento en el que justo dejó de llover».

«Son fotos muy buenas. Igual que el año pasado, a este maratón viene gente con ideas que siempre te sorprenden», comentaba Mónica Zuazaga, representante de Rural Kutxa. Coincidía con Luis Crovetto, del Banco de Alimentos: «Las tres me parecen espectaculares. Y además es muy bonito que de esta forma creativa, con una iniciativa como esta, se pueda ayudar a gente que están en dificultades».