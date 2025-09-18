Finalizan las retenciones en la Supersur en Bilbao tras un accidente entre dos vehículos
Debido al siniestro, dos carriles han permanecido cerrados
Jueves, 18 de septiembre 2025, 18:06
Una colisión entre dos vehículos en la Supersur hacia San Sebastián, antes del peaje de Miribilla, ha provocado el cierre de dos carriles. Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, en el siniestro ninguna persona ha resultado herida, pero se han generado tres kilómetros de retenciones, que han finalizado sobre las 18.20 horas.
ADI‼️🚨#Istripua #Ap8 Km 117 #Bilbo-n Irungo norantzan— Trafiko (@trafikoaEJGV) September 18, 2025
➡️2 Errei❌ITXITA
🚛🚗🏍️3 Km-tako #Autopilaketak
ATENCIÓN‼️🚨Accidente Ap-8 Pk 117 en #Bilbao sentido Irun
➡️2 carriles❌CORTADOS
🚛🚗🏍️3 Km-tako #Autopilaketak
☎️011#Trafikoa pic.twitter.com/ud9S546iEH
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.