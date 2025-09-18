El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Tres kilómetros de retenciones en la Supersur en Bilbao, sentido San Sebastián, por un accidente

Finalizan las retenciones en la Supersur en Bilbao tras un accidente entre dos vehículos

Debido al siniestro, dos carriles han permanecido cerrados

Leire Moro

Leire Moro

Jueves, 18 de septiembre 2025, 18:06

Una colisión entre dos vehículos en la Supersur hacia San Sebastián, antes del peaje de Miribilla, ha provocado el cierre de dos carriles. Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, en el siniestro ninguna persona ha resultado herida, pero se han generado tres kilómetros de retenciones, que han finalizado sobre las 18.20 horas.

