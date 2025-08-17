El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Más de tres kilómetros de retenciones en la A-8 a la altura de Islares, dirección Bilbao

Un accidente complica la circulación en esta vía en plena operación retorno tras el puente de agosto

Marina León

Domingo, 17 de agosto 2025, 11:49

Un accidente en la A-8, a la altura de Allendelagua (Cantabria), en sentido Bilbao, complica la circulación en esta vía en plena operación retorno tras el puente de agosto. En estos momentos se registran hasta tres kilómetros de retenciones y el carril izquierdo permanece cerrado.

En actualización

La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

Mapa del tráfico en Bizkaia. Consulta aquí .

