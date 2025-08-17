Más de tres kilómetros de retenciones en la A-8 a la altura de Islares, dirección Bilbao
Un accidente complica la circulación en esta vía en plena operación retorno tras el puente de agosto
Domingo, 17 de agosto 2025, 11:49
Un accidente en la A-8, a la altura de Allendelagua (Cantabria), en sentido Bilbao, complica la circulación en esta vía en plena operación retorno tras el puente de agosto. En estos momentos se registran hasta tres kilómetros de retenciones y el carril izquierdo permanece cerrado.
📢🔴Dificultades en Cantabria por un accidente que complica la circulación en la A-8 en Cérdigo sentido Bilbao.— Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) August 17, 2025
➡️Incidencia en el P.K. 152.
➡️Corta el carril izquierdo.
➡️Más de 3 km de tráfico lento en la zona. pic.twitter.com/0wJb4m8CwK
En actualización
La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.
En actualización
Mapa del tráfico en Bizkaia. Consulta aquí .
