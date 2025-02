Bronca en el pleno de Bilbao: «Es usted un 'trampista', señor alcalde; no me insulte, señora Martínez»

Los casi dos años que llevamos de legislatura municipal han dejado bien a las claras que la relación política y hasta personal entre Juan Mari ... Aburto y Esther Martínez es, por ser comedido, muy mejorable. El pleno de este jueves ha propiciado un nuevo ejemplo de esta situación.

El rifirrafe ha llegado por la decisión de la Mesa de unificar el debate de los dos puntos planteados en el orden del día por la portavoz del PP sobre la OTA. Un único debate y votación por separado. «Quiero denunciar la caprichosa manera que tiene usted de llevar el pleno», se ha arrancado Martínez dirigiéndose directamente a Aburto. «Es un alcalde 'trampista', en su acepción anglosajona -en referencia a la actitud con la que gobierna el presidente de Estados Unidos, Donald Trump- y en su acepción en castellano», ha dejado caer.

El debate sobre la OTA ha continuado, pero a la primera ocasión que ha tenido, el primer edil ha respondido. Ha venido a decirle a la concejala popular que siempre espera que un buen desarrollo del pleno pero que con ella es imposible. «Cada vez es más frecuente que utilice el insulto», le ha afeado.

Este particular duelo ha quedado 'dormido' hasta que el turno de palabra ha vuelto a la representante popular. «Señor Aburto, yo no le insulto, no se me ocurriría. Le tengo yo usted mucho más respeto que usted a mí. Pero en muchas ocasiones la soberbia gubernativa es insoportable», ha contraatacado Martínez.

Al alcalde no le han debido gustar esas palabras porque en cuanto la popular ha terminado su intervención ha vuelto a terciar. Ahora ya con la definición que la RAE da de trampista en la mano. «Por si el resto del pleno no lo conoce, el significado de trampista es embustero y tramposo. Juzguen ustedes si es un insulto o no. Y no es soberbia, es leer lo que ha propuesto la señora Martínez», ha zanjado Aburto.