Las principales novedades en los tipos de pan Iban Yarza, especialista en pan casero, explica que la nueva normativa provocará que habrá «menos trampas» en el pan industrial o el que se distribuye en grandes superficies pero que «no beneficia al artesano que ya lo hacía bien» EVA MOLANO Lunes, 1 julio 2019, 19:12

Pan común

Ingredientes: Harina de cereales y agua, con o sin sal, fermentada con la ayuda de levadura de panadero o masa madre. Los que llevan harinas tratadas, ingredientes adicionales como grasas, frutas, azúcar, semillas diversas, y requieren otros procesos se consideran panes «especiales» y se gravan más.

Características: De consumo habitual en las 24 horas siguientes a su cocción. Entre los panes comunes se incluyen panes como el bregado, español o candeal, o el pan de flama o miga blanda. Hay variedades tradicionales como la baguette, la chapata o el pan payés. Ahora también forman parte de esta categoría el pan integral o el de cereales, como de centeno. «La ley anterior consideraba que el pan común solo era el blanco, y que lo demás eran pijadas», explica Yarza. «Así que por fin tendrán IVA supereducido».

Pan integral

Ingredientes: Harinas integrales o de grano entero con sus tres partes, agua y sal. En algunas ocasiones se mezcla la harina de trigo con la de otros cereales como el centeno.

Características: Ahora, la denominación se completará con el nombre de los cereales de los que procedan las harinas utilizadas. Si solo se usa una parte de harina integral, se especificará el porcentaje, además del tipo de cereal del que procede. La masa madre utilizada para el «pan 100 % integral» deberá hacerse de harina de grano entero. «Ahora, el pan integral solo podrá ser integral, y eso es bueno. Pero la norma pinta un paisaje en el que el pan integral solo se hace con harina blanca o con harina integral, pero muchos panaderos emplean harinas de alta extracción» que pese a su calidad no están igual de valoradas por la ley.

Pan de masa madre

Ingredientes: El pan de masa madre es el resultado de fermentar agua y harina, sin ningún tipo de levadura añadida. La fermentación se produce de forma natural, como antiguamente.

Características: «Ahora, la ley dice que el pan de masa madre puede tener un poquito de levadura y eso es como permitir que se pueda echar un poco de 'avecrem' al caldo casero», critica. Yarza explica que este tipo de masa no tiene que llevar aditivos, «pero la mayoría de los panaderos utilizan harinas aditivadas», un terreno en el que no entra la nueva norma.

Pan artesano

Ingredientes: Harina, sal, agua...

Características: El pan se considerará artesano cuando en su elaboración «prime» el factor humano sobre el mecánico. Se realizará una fermentación en bloque de la masa después del amasado y antes de su división. La producción no puede realizarse en grandes series y se debe llevar a cabo bajo la dirección de un maestro panadero. Para Yarza, «la ley es ambigua, porque no hay quien controle si en la producción priman o no los medios mecánicos y no se prohíbe que se empleen 'mixes' o preparados comerciales para elaborar el pan, y esto destroza el oficio de panadero artesano que intentan proteger».

Pan de leña

Características: La etiqueta de «pan de leña» o «pan de horno de leña» solo podrá utilizarse para los panes cocidos íntegramente en un horno que utilice la leña como combustible. «Antes era un cachondeo, porque podían llamar pan de leña a cualquier cosa», dice Yarza. Aun así, especifica que en los hornos denominados «morunos», se puede apreciar cierto aroma a leña en el pan. En los hornos con cámara de cocción y combustión separadas, la de cocción se calienta a través del líquido que arde por los tubos gracias a un quemador que puede ser de gas, gasoil o leña. «Y no se percibe la diferencia», dice.