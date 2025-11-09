El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jessika Bermejo, Aitziber Gorostiza y Leire Aldazabal en el CEIP Amorebieta Larrea. Maika Salguero
La vida en las aulas

«Trabajar la autoestima y la disciplina mejora los resultados académicos»

El CEIP Amorebieta Larrea participa desde el curso pasado en Indartuz, un programa del Gobierno vasco que busca mejorar la competencia lectora y matemática en el alumnado de Primaria

Juncal Munduate

Juncal Munduate

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:12

Comenta

Las dificultades para adquirir las habilidades de lectura en Primaria es uno de los problemas que tienen que atender con mayor frecuencia los centros escolares. ... Lo hacen con herramientas de todo tipo, con trabajo intenso y personalizado, buscando que los alumnos alcancen una competencia que será clave en su desarrollo académico y personal y que no puede ser obviada. Leer y comprender lo que se lee es la piedra angular del éxito en los estudios. Uno de esos alumnos que requerían un empujón era el hijo de Aitziber Gorostiza, alumno del CEIP Amorebieta Larrea. «A principios del curso pasado, cuando estaba en tercero, decidimos apuntarle a clases particulares, pero no funcionó», recuerda su madre.

