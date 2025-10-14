Los trabajadores de Bilbobus denuncian dos agresiones a conductores desde septiembre

Los trabajadores de Bilbobus se han concentrado este martes para denunciar las últimas agresiones que han sufrido dos conductores desde septiembre a plena luz del ... día. Exigen más medidas para «garantizar» su seguridad y recuerdan que, aunque los ataques «no son constantes, sí han ocurrido otras veces». «Son pocos, pero duelen», aseguran.

Desde que arrancó septiembre, el comité de empresa de Bilbobus ha contabilizado dos agresiones; la última, este mismo mes de septiembre. En una de ellas, una conductora trató de mediar entre dos pasajeros que estaban protagonizando una disputa y terminó recibiendo un puñetazo en el pecho. En la otra, el chófer de un autobús municipal fue atacado por el ocupante de otro vehículo.

Los trabajadores piden al Ayuntamiento «que se implique más y se persone como parte en la denuncia» y que lleve a cabo «campañas de sensibilización» para concienciar a la ciudadanía. Asimismo, solicitan otros recursos como «peceras» (protecciones para la plaza del conductor). «Ahora tenemos unas pantallas que se instalaron por el covid hace unos años y aunque ayudan a evitar agresiones, no están diseñadas ni colocadas para ese fin», sostiene Aitor Bilbao, secretario de seguridad y salud laboral de Bilbobus.

En total, la empresa cuenta con unos 600 trabajadores. Más de 400 son conductores y están más expuestos a los ataques que producen en los vehículos. Tras una agresión, Bilbao argumenta que «no es algo fácil de gestionar» para quien la sufre, y que la mayoría «solicita el traslado a otra línea» para no encontrarse de nuevo con el agresor.