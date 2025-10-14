El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vista de la concentración de los trabajadores de Bilbobus. A. P.

Los trabajadores de Bilbobus denuncian dos agresiones a conductores desde septiembre

Parte de la plantilla se ha concentrado este martes frente al Ayuntamiento para reclamar más medidas que «garanticen» su seguridad

Alba Peláez

Alba Peláez

Martes, 14 de octubre 2025, 13:16

Comenta

Los trabajadores de Bilbobus se han concentrado este martes para denunciar las últimas agresiones que han sufrido dos conductores desde septiembre a plena luz del ... día. Exigen más medidas para «garantizar» su seguridad y recuerdan que, aunque los ataques «no son constantes, sí han ocurrido otras veces». «Son pocos, pero duelen», aseguran.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La enfermedad mental que no pudo torear Morante y le lleva a una inesperada retirada
  2. 2 Los servicios mínimos por la huelga afectarán mañana a metro y Bizkaibus todo el día
  3. 3

    Esto dice la ciencia sobre las gafas amarillas que llevan Marcos Llorente y Laporte
  4. 4

    El Gobierno vasco retira la beca a un remero malagueño por no residir en Getxo
  5. 5

    Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»
  6. 6

    Estos son los colectivos radicales unidos contra Falange pero que no se soportan entre sí
  7. 7 El restaurante vizcaíno que es uno de los mejores asadores de España
  8. 8 La Oreja de Van Gogh desata la locura entre sus fans tras una enigmática publicación en redes: «Solo juntos tiene sentido»
  9. 9

    Eneko Andueza, un mozo más en los encierros de Durango
  10. 10

    Álvaro Núñez: «Ya he pasado el duelo por salir del Athletic, me fui porque no apostaban por mí»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los trabajadores de Bilbobus denuncian dos agresiones a conductores desde septiembre

Los trabajadores de Bilbobus denuncian dos agresiones a conductores desde septiembre