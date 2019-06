Los trabajadores del aeropuerto de Loiu harán huelga el lunes Colas en Loiu. / M. CECILIO Será la primera de las 14 jornadas de paros convocados en julio, agosto y septiembre EL CORREO Viernes, 28 junio 2019, 18:31

Trabajadores del aeropuerto de Bilbao secundarán el próximo lunes la primera de las 14 jornadas de huelga de 24 horas convocadas por el comité de empresa en julio, agosto y septiembre, para denunciar los aumentos de carga de trabajo, una vez que Aena y los sindicatos no han llegado a un acuerdo en la reunión celebrada este viernes en el seno del Preco.

Bajo el lema «más empleo, menos precariedad, más conciliación, más negociación, menos imposición», el comité de huelga ha convocado una concentración que tendrá lugar en el hall de salidas del aeropuerto vizcaíno a las doce del mediodía del próximo lunes. Primero el comité de empresa del aeropuerto de Foronda y luego el de Hondarribia han mostrado su «total apoyo» a los compañeras del Aeropuerto de Loiu.

Según han informado fuentes sindicales, en un encuentro de cuatro horas celebrado este viernes, no se ha logrado «ningún tipo de avance», ya que Aena mantiene que en el Aeropuerto de Bilbao «no hay ningún tipo de necesidad, que los trabajadores son unos privilegiados y que el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en su día es porque las circunstancias han cambiado».

La huelga comenzará a las 00.00 horas del próximo lunes, aunque el aeropuerto se pone en marcha a las 6 de la mañana. El comité ha mostrado su «talante negociador», por lo que está dispuesto hasta última hora del domingo a recibir la llamada de Aena para hablar sobre el conflictos y evitar el paro, aunque ha reconocido no tener expectativas de recibir una llamada de la empresa, una vez visto que en una reunión de 4 horas no han apreciado «ninguna voluntad» de acuerdo por parte de Aena.

Respecto a los servicios mínimos que el Ministerio de Fomento debe establecer para las jornadas de huelga, una vez que Aena y los sindicatos no llegaron a un acuerdo sobre este aspecto, el comité no tenía comunicación a las cinco de esta tarde por parte de Fomento. «Si no hay servicios mínimos y el seguimiento es masivo, no habrá trabajadores para atender ningún tipo de vuelo. No entrará ni un vuelo», ha advertido.

La asamblea de trabajadores del aeropuerto vizcaíno decidió la pasada semana convocar paros para los días 1, 7, 14, 21, 25, 28 y 31 de julio (de 24 horas) y los días 15 y 24 de julio (desde las 18.00 a las 00.00 horas). En agosto, secundarán paros de 24 horas los días 4, 11, 15, 18, 25 y 31, mientras los paros de los días 1 y 14 serán de 18.00 a 00.00 horas. Por último, el 1 de septiembre secundarán una huelga de 24 horas. En total, son 169 los convocados a la huelga, que son los trabajadores de Aena en el aeropuerto de Loiu.