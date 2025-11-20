Todo en torno al hogar

El Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Bizkaia celebró este jueves en el Hotel Carlton el Congreso Inmobiliario COAPI Bizkaia, un foro ... de encuentro y reflexión del sector.

El acto fue inaugurado por el presidente del colegio, José Manuel González, y el concejal de Planificación Urbana, Proyectos Estratégicos y Espacio Público de Bilbao, Asier Abaunza. La jornada continuó con cuatro ponencias a cargo del notario Miguel Ángel Martínez, el abogado fiscalista Iñaki Picaza, Sandro Tamborra, mánager global de Spinmedia; y Amel Fernández, experto en IA y redes sociales. Para finalizar tuvo lugar una mesa redonda, moderada por el abogado José Pérez Grijelmo, bajo el título 'Temas de actualidad en torno al sector inmobiliario', en la que participaron Asier Abaunza, Pablo Sánchez, decano de los registradores del País Vasco; Antonio Pérez, director de la Hacienda de Bizkaia; Mario Yoldi, director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda del Gobierno vasco; y Roberto Fernández, director comercial de Fotocasa.

Al congreso asistieron, Ana Acasuso, vicepresidenta del colegio; Sahir Arranz, Isabel de la Gala, Antonio Barturen, Virginia Rufas y Pablo Barral de Rural Kutxa; Borja Irizar, Joseba Urgoiti de EL CORREO; José Ramón Gorostiza, José Luis Polo, Gorka Rua y José María Herranz.

Pocas horas después, la tienda Roche Bobois de la calle Iparraguirre celebró su 40 aniversario en Bilbao. El establecimiento, un referente en diseño y calidad dentro del amueblamiento de alta gama, organizó un evento al que acudieron clientes, colaboradores, profesionales y amigos. Además de festejar la efeméride, se presentó la nueva colección 'Cromática', creada en colaboración con el director de cine Pedro Almodóvar, tras el gran éxito obtenido en el Salone del Mobile de Milán, y se pudo disfrutar de un menú ideado para la ocasión por el chef Iván Jiménez, del restaurante Euskalduna.

En la celebración se encontraban Naiara Bravo y Asier Anasagasti, directora y socio de Roche Bobois; las diseñadoras Elia Barcelona, Luz Zanoni y Virtu Mejuto; el dentista Jon Iturriaga, Charo Axpe, Miguel Uriarte, Cheli González, María Villasana, delegada de la marca; Miriam Peciña, Jon Anasagasti, Cristina Larrabeiti, Javier Vallejo, Maite Lastra, Elena Rodríguez, Verónica Álvarez, Sergio Urrestarazu, Joseba Herranz, Nina Emaldi, Eneko Barrenechea, Nerea Apraiz, Edurne Rivera, Urko Mugartegi, Diego Martín, Estefanía Valdés y Esperanza Vivanco.