«Hay que tomar medidas excepcionales y cambiar el diseño de la Atención Primaria»

Joseba Atxutegi (Lezama, 1957) es el nuevo presidente del Colegio de Médicos de Bizkaia. Facultativo de Atención Primaria durante 42 años, encabeza una plancha continuista con la gestión de Cosme Naveda (anterior presidente) al frente de la institución. Pero viene con propuestas para mejorar Osakidetza, afectada entre otras cosas por la carencia de facultativos.

– Faltan médicos en Euskadi. Es algo que asegura el consejero de Salud. ¿Qué hacemos?

– Es complicado. Posiblemente a corto plazo habrá que tomar medidas excepcionales y abordar un cambio de diseño en la Atención Primaria.

– ¿A qué se refiere?

– El enfoque de este nivel asistencial tiene que cambiar. Habrá que buscar otro tipo de puertas de entrada a la Atención Primaria. La demanda de la población ha cambiado. La gente, sobre todo la joven, quiere una atención más rápida, de solución inmediata. Pero no nos podemos olvidar de los mayores, del seguimiento longitudinal a los pacientes o de la atención a los crónicos. Tenemos que ver cómo podemos dar cabida a las dos cosas.

– ¿Cómo serían esos futuros centros de salud de los que habla?

– Deberían tener dos entradas. La puerta A sería para atender a los agudos que reclaman una asistencia urgente. Si no les atendemos en la Atención Primaria se van a ir y saturarán las Urgencias de los hospitales con problemas de salud que no deben llegar allí. Los hospitales están para otro tipo de cosas.

– ¿Y la B?

– La puerta B sería para el paciente crónico. Habría más tiempo para atenderle al no tener la interferencia de lo inmediato. Hablamos del diabético, el hipertenso, el obeso, la enfermedad cronificada del anciano y de todos aquellos que no podemos dejar de atender. Estos dos grupos de pacientes no tendrían ni que mezclarse en la sala de espera.

– ¿Harían falta más médicos para poner en marcha ese nuevo modelo que proponen?

– Si hubiese más médicos sería mejor, pero partimos de la premisa de que no los habrá. En Gipuzkoa este modelo se probó en algunas zonas. Lo que se hizo fue que médicos sin una cartera fija de pacientes, incorporados con un contrato flexible, atendiesen a esos pacientes urgentes. Mientras que los que sí tienen un cupo asignado se encargasen de la atención más longitudinal, siempre con una coordinación integral con enfermería. En este nuevo modelo figuras como la del auxiliar o el administrativo pueden tener un papel importante en el triaje de los pacientes.

– Uno de los problemas de la actual Atención Primaria, según apuntó el consejero, es que hay muchas plazas de tarde vacantes porque los médicos jóvenes no las quieren.

– Para cualquier persona trabajar hasta las 8 de la tarde es muy complicado. Con esa nueva estructuración que comentaba para la Atención Primaria los centros de salud estarían abiertos hasta las cinco de la tarde. Así además la Primaria sería más atractiva para los profesionales, porque tendrían tiempo para estar con sus familias o hacer deporte.

– ¿Y a partir de las 17 horas?

– Abrirían los PAC. Es más fácil cubrir una o dos plazas de médico en un PAC, que atienden a una población amplia, que muchos puestos de tarde en los ambulatorios, y más cuando no tengo gente para ocuparlos. Si fuese necesario se podrían abrir más PAC.

– ¿Cómo se hace más atractiva la Atención Primaria?

– La Universidad tiene un papel fundamental, porque lo que no se conoce no se elige. He sido tutor de estudiantes de Tercero y de Sexto de Medicina y no saben lo que es la Primaria. Se piensan que solo vemos catarros.

– ¿Por qué los médicos jóvenes prefieren los hospitales? ¿Solo porque no quieren ver toses?

– Posiblemente porque les dan contratos más largos , ganan más dinero que en un centro de salud y porque los hospitales les permite tener más tiempo para el ocio y la conciliación. Ofrecer contratos atractivos en la Primaria sería otra forma de fidelizar a los profesionales y contrarrestar el tirón de los hospitales.

– La consejería plantea ahora que los médicos de familia se jubilen a los 72 años para paliar la carencia de facultativos en los ambulatorios.

– Siempre que sea una opción voluntaria y el profesional reúna capacidades suficientes no tiene por qué haber un límite de edad para jubilarse. Los médicos sénior tenemos experiencia y una serie de cualidades que podemos aportar. Eso sí, a estos médicos ha que ofrecerles condiciones y trabajos dignos. Hoy en día no son todo lo buenos que deberían, con lo cual son muy pocos los que deciden prolongar su vida laboral.

– ¿Y contratar médicos extranjeros?

– Nuestros médicos son los profesionales con la mayor exigencia de Europa. Dedican diez u once años a formarse. La misma exigencia que les pedimos a los nuestros la reclamamos para los que llegan de fuera. Defendemos la homologación, porque es reconocer a alguien unas titulaciones y conocimientos que tiene acreditados. Pero hay que recordar que las homologaciones transferidas a Euskadi, y que ahora están paralizadas, afectan al título de Medicina, no a la especialidad, que es necesaria para ejercer en el Sistema Nacional de Salud. Que les reconozcan el título a esos médicos extracomunitarios les permitiría hacer el MIR, no trabajar en Osakidetza

– Hay comunidades que contratan a médicos sin MIR. Castilla y León y Andalucía son dos de ellas. ¿Debería Euskadi hacer lo mismo?

– También en Canarias. A nosotros esto nos parece una ilegalidad. Una cosa es que se haya hecho como algo excepcional en una situación de crisis, como ocurrió con la pandemia, para que hagan funciones limitadas y supervisadas, pero no adjudicarles una plaza o un cupo de pacientes. Eso es un riesgo para la población y no la vemos una medida correcta.

– El Ministerio de Sanidad plantea imponer la exclusividad a los jefes de servicio. ¿Qué le parece?

– No es beneficiosa tal y como está planteada. Puede hacer perder recursos a la sanidad pública. Creo que es una propuesta en clave política. Dudo mucho que un jefe de servicio vaya a prevaricar de esta forma y derive pacientes a un centro privado en el que trabaja.

– Los colegios de médicos están representados en el Pacto de Salud. ¿Qué le parece esta mesa?

– Los médicos somos el eje vertebrador de la actividad sanitaria. Sin nosotros no funcionaría el sistema. Por eso participamos en la mesa y vamos a tomar parte en definir las líneas estratégicas. Creemos que el Pacto es fundamental. Es algo que necesitamos, porque el modelo actual de Osakidetza lleva 40 años, se está agotando y hay que renovarlo.

Mortalidad y bajas

– Usted ha coordinado el programa del médico enfermo en el Colegio de Médicos. ¿Hay más médicos enfermos ahora que hace 10 años?

– No, pero somos humanos y tenemos las mismas enfermedades que el resto, incluso en una tasa mayor, porque trabajamos en entornos de riesgo. Estamos con gente enferma, con horarios complicados, turnos en los hospitales, gente que está horas de pie operando. Siempre hemos reclamado que se nos reconozca como una profesión de alto riesgo. Las tasas de mortalidad en los médicos son mayores que las de la población general en casi todos los parámetros. Ocurre con el cáncer, la salud mental, los suicidios...

– Osakidetza registra un absentismo laboral del 10%, el doble que hace una década. ¿Por qué?

– Se puede deber a que la gente está quemada por el propio agotamiento del sistema, por los horarios o las duplicidades. Pero también en el conjunto de Euskadi ha aumentado el absentismo, no solo entre los sanitarios.

– ¿Se dan ahora las bajas médicas con mayor facilidad?

– Rotundamente no. Damos una baja cuando creemos que esa persona no puede ir a trabajar. Nadie regala una baja. Es un derecho que se da a los enfermos. Cuando se valora a alguien con 40 de fiebre, o que se ha roto un brazo, no tiene cargas familiares y trabaja en un despacho, igual puede ir con un paracetamol a su puesto de trabajo. Pero si lo hace en un lugar especial la valoración es diferente, porque se tiene también en cuenta su entorno.

– En diciembre en la cárcel de Zaballa se dio la baja a 73 empleados, casi el 40% de la plantilla, en menos de dos semanas. ¿No es raro?

– Con la Ertzaintza pasó algo parecido hace años. ¿Qué harías tú si una persona viene a tu consulta y te dice que llora por todos sitios, que no se puede levantar y que no es capaz de comer? ¿Le mandarías a trabajar o indagarías qué hay detrás? En Medicina de Familia vemos al paciente en todo su entorno y durante toda su vida. No solo miramos los catarros. Vamos más allá. Somos los primeros que sospechamos que puede tener un cáncer, le pedimos las primeras pruebas y le asistimos cuando está mal por la quimio.

