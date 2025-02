¿Qué tiempo hará estos carnavales? Euskalmet avanza su predicción para este fin de semana

Lorena Gil Martes, 25 de febrero 2025, 09:11 Comenta Compartir

Cada vez que se acercan estas fechas miramos al cielo rogando que nos dé una tregua. Y es que no es lo mismo unos carnavales pasados por agua que unos con sol o incluso, sin me apuras, nublados. Mientras no llueva, la fiesta, desfiles y juegos incluidos, está garantizada para pequeños y para mayores. No olvidemos que a la hora de plantarse un disfraz no hay edad.

Hace apenas dos días, las previsiones meteorológicas no eran nada halagüeñas. Miraras donde miraras, el porcentaje de lluvia superaba el 40%. Pues bien, parece que la cosa ha cambiado. Al menos, a seis días vista, que nunca se sabe. Menos aún en Bizkaia. Según la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, este martes será el peor día de la semana. Con lluvias intermitentes y bajada de las temperaturas. El típico día gris.

El miércoles podrían producirse algunos chubascos dispersos en la mitad norte a primeras horas de la mañana, pero irán remitiendo de cara al mediodía. En el sur predominarán los cielos poco nubosos. A partir de la noche aumentarán las nubes medias y altas. El viento perderá intensidad y tenderá a soplar variable por la tarde. Las temperaturas máximas subirán ligeramente, situándose en los 16 grados. Las mínimas, entorno a los 6, serán más bajas y podría helar en puntos de la mitad sur.

El jueves abundarán las nubes, llegando a cubrir completamente el cielo a ratos. Serán en su mayoría nubes medias y altas, sin riesgo de lluvia, explican desde Euskalmet. Los cielos más abiertos los encontraremos hacia el final de la jornada. El viento soplará flojo de componente este. Debido a la mayor nubosidad la madrugada no será tan fría y desaparecerá el riesgo de heladas. En cuanto a los termómetros no se esperan cambios significativos. Oscilarán entre los 8 y los 16 grados.

El sábado se espera que la tendencia sea la misma que la jornada anterior, aunque quizás, según añaden desde Aemet, con mayor nubosidad, pero sin lluvia. Eso sí, las temperaturas serán más frescas. Las máximas podrían no superar los 10 grados. Así que si se disfrazan, abríguense bien por debajo. El domingo el tiempo podría no variar demasiado.

