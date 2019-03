Los testimonios del 8-M: «Lo importante es salir a la calle y que la sociedad vea que nos necesita» TERRY BASTERRA Viernes, 8 marzo 2019, 13:00

Haizea Aldai y Azahara Pineda / Terry Basterra

Haizea Aldai y Azahara Pineda «Lo importante es salir a la calle y que la sociedad vea que nos necesita»

Haizea y Azahara tienen claro que lo importante del día de hoy es dejar patente la importancia. « Lo importante es salir a la calle y que la sociedad vea que nos necesita». «Sin nosotras hay empresas y trabajos que no funcionan o no lo hacen igual».

Son jóvenes, pero eso no quita para que no vivan la desigualdad en sus carnes. «Cada vez que salimos de fiesta cuando volvemos nos preguntamos unas a otras si hemos llegado bien, porque hay miedo».

Mariluz Martínez «Que te bajen la pensión al quedarte viuda es desigualdad»

Mariluz Martínez es veterana en estas lides. Trata de no faltar a ninguna concentración que reclame más derechos sociales. La de hoy no es una excepción. «Estamos aquí para defender los derechos de la mujer y de los pensionistas», comenta. Por eso cree que las féminas mayores sufre una doble discriminación. «Que te bajen la pensión al quedarte viuda es desigualdad. Tengo amigas que han perdido a sus maridos y tienen que ahora tienen que sacar su casa adelante con 700 euros después de toda la vida trabajando. No es justo y hay que luchar para cambiarlo».

Rosa Pintor «El feminismo está en auge»

Rosa Pintor es feminista desde que tiene memoria. Granadina de nacimiento y bilbaína de adopción tiene claro que lo que se reclama hoy no es solo la igualdad, es «que cambie el sistema».

«Tenemos que cambiar las leyes para poner fin a la brecha salarial», recalca. Y un colectivo en el que insiste que hay que abordar es el de las empleadas del hogar. «No se puede permitir que estén mal pagadas y sin seguridad social», incide está mujer que desde hace 35 años forma parte de diferentes colectivos feministas, un movimiento que «está en auge».