El tesoro de Markina que luce en la ONU

El hall del Empire State, el atril del salón de reuniones de la ONU en Nueva York, los pasillos del palacio real de El Cairo y el suelo ajedrezado de las tiendas de Prada tienen en común un material único llegado desde Markina. Es el mármol negro, una elegante y cotizada roca caliza, atravesada por características vetas blancas, que sólo puede extraerse en una banda geológica de apenas cuatro kilómetros de longitud y 200 metros de espesor. Cuatro canteras vizcaínas, una de Olaspe y tres de Amenabar, todas ellas situadas entre Aulesti y Markina, extraen este oro negro desde hace más de un siglo. Son las únicas que se dedican todavía a la extracción para fines ornamentales.

Una milagrosa confluencia geológica oscureció esta franja de roca hace unos 110 millones de años. En aquel tiempo, media Bizkaia estaba sumergida bajo las aguas del mar. Había arrecifes donde hoy se levanta, majestuosa, esta pared de piedra de cientos de metros de altura. Fernando Salcines, gerente de Canteras Olaspe, desliza el dedo índice por uno de los bloques. «Estos pequeños círculos son restos fósiles de caracoles». En contados puntos del orbe hay mármoles de tono oscuro y parte del secreto reside en esas pequeñas marcas ahora blancuzcas impresas en la piedra. «Todo esto son calizas arrecifales y el color negro se lo aporta la descomposición de los fósiles de algas, caracoles, navajas y corales». Esa materia deja en el aire un leve olor a huevos podridos que no es otra cosa que ácido sulfhídrico.

«Estas canteras son verticales. Hacemos bancales cada tres metros. Buscamos extraer el mejor bloque, en calidad y en dibujo, que tiene más salida si es homogéneo y con veta, pero sin que sea muy ancha. La clave es que no tenga roturas. Manejamos seis calidades diferentes». Básicamente, hay dos tipos de canteras: las de áridos, destinadas a la construcción; y las ornamentales, que embellecen desde monumentos públicos hasta humildes baldosas. En las segundas la gran batalla es el aprovechamiento, que ronda el 20% a nivel mundial. Salcines empezó en los áridos y desde hace ocho años dirige Olaspe, donde se ha empeñado en mejorar su rendimiento. «Llevaremos unos cinco años sin hacer voladuras. Hemos bajado en altura y la piedra está mejorando, incluso en zonas que tradicionalmente eran peores. Si pones explosivos en una roca con micropelos -roturas muy finas- se abren más».

Josu Lapresa, el encargado, riega los bloques para que aflore su tono oscuro. / M. Salguero

Así que ahora cortan todo. Eso que llaman la motosierra es una espada inclinada de tres metros que va arañando la piedra gracias a la dureza imbatible de unos pequeños diamantes. Están incrustados en una cadena que se mueve lentamente gracias a un potente motor eléctrico, mientras un chorro de agua impide que se recaliente. Primero hacen un corte vertical y barrenan los laterales para ganar espacio para un hilo diamantado, que será lo que corte el bloque por debajo. Atento a la motosierra, José Luis Arratibel echa a la carretilla una palada de arena que se estaba acumulando en la boca del ingenio. «Tenemos a mano grasa para que la cadena no se reseque. Si sale marrón, hay arcilla, tienes que ir más despacio y parar el agua para que no se embarre». Lleva 10 años aquí y trabajó otros cinco en otra cantera, siempre en la misma máquina. «Esta pieza no será muy buena porque tiene carbón», señala con mirada experta. A sus 46 años ha visto evolucionar un oficio que no todo el mundo quiere, «porque estás todo el día en la calle, con frío en invierno y calor en verano».

Las de 'negro markina' son las únicas canteras ornamentales que se mantienen en la actualidad

El golpe de martillo

Hace dos décadas había menos máquinas en este oficio y algunos trabajadores más. Hoy en día, nueve personas, entre «maquinistas, diamantistas y motosierristas», son suficientes para 'devorar' el yacimiento. Ya no hay barrenadores ni artilleros, como en los viejos tiempos, porque escasean las demoliciones. Cuando Josu Lapresa llegó, hace 22 años, se apañaban con una motosierra y dos hilos y ahora hay más del doble, además de dos retroexcavadoras y dos cargadoras. El frente donde empezó a trabajar de joven estaba 50 metros más atrás. Los bloques, que ahora oscilan entre 20 y 25 toneladas, eran entonces de 16 y en la época de sus padres eran del tamaño de una caja de cartón para poder acarrearlos. Todos los trabajadores son de la zona, como ha sido siempre.

Cantera de mármol negro de Olaxpe en Markina. / Maika Salguero

Desplazar los bloques queda en manos de Jon Unamuno, que posa al volante de la retroexcavadora mientras empuja uno con precisión. «Hay que tener cuidado para no dejarlos picados, porque enseguida te descuentan del precio a la hora de vender». Los alinea en la explanada y Aritz Eizagirre, un joven treintañero de Bolibar, les da unos manguerazos para que adquieran su característico tono oscuro, que aflorará también al pulirlos. Es allí mismo donde los compradores los seleccionan. La mayoría acabará en marmolerías italianas y egipcias ahora que Emiratos Árabes está flojeando. Hacen baldosas, lavabos, bases de trofeos, alicatados y encimeras. Cuando hay un pedido grande, toca echar el resto pero Fernando Salcines reconoce que ya no hay aquella alegría de hace años, en que un solo comprador te encargaba 20 camiones al mes.

«Antes hacíamos bloques de 16 toneladas y ahora de 25. Los de nuestros padres eran como cajas de cartón»

Determinar la calidad es cosa de Josu Lapresa, que ejerce de encargado. Además de comprobar que no hay roturas, se fija en el dibujo y golpea con un martillo cada bloque. «Este suena bien, lleno. En este otro el sonido es un pelín hueco». Sólo el primero tendrá la máxima categoría. Hay compradores que pueden pasar dos días en Markina eligiendo. Si son pequeños, caben dos bloques por camión y la carga de cada vehículo cuesta entre 1.000 y 7.000 euros, según la calidad. Hay que añadir los entre 2.000 y 2.500 euros que cuesta llevar un container fuera de España.

Olaspe acaba de pedir la segunda prórroga de la concesión minera. Treinta años más para avanzar hacia el centro de la Tierra. «En un frente estamos en los 240 metros y en el otro, en 180. El nivel freático, que marca la inundabilidad, está en 75». Antes descendían tres metros de altura en año y medio y ahora cuesta casi el doble. Pero la calidad también es mayor. El mejor oro negro de Markina.

En su contexto 7.000 euros cuesta un bloque de la primera calidad. Hay hasta seis categorías y la más barata rondará los 1.000 euros. Hay que añadir el coste de transporte. Mover un container al otro lado del planeta sale por entre 2.000 y 2.500 euros. Siempre con veta. La ausencia de roturas y que se trate de un bloque macizo y de dibujo homogéneo determinará la calidad. Una de las características que reclaman los compradores es que tenga veta. El gerente de Olaspe, Fernando Salcines, explica que prefieren «que no sea muy ancha». 25 toneladas pesa el bloque medio que hacen actualmente. Los más pequeños pueden ser de 20 y los más grandes de 26. Hace años, pesaban diez toneladas menos. Nueve trabajadores En Olaspe hay nueve trabajadores, entre los que atacan el mármol con la motosierra, los diamantistas -que cortan la base con un hilo mecánico- y los que manejan las retroexcavadoras, que pueden levantar hasta 60 toneladas.