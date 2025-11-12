El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Varios clientes toman algo en una de las terrazas del Muelle de Marzana. Maika Salguero

Las terrazas del Muelle de Marzana continúan abiertas pese a la orden de Costas

Los veladores de la zona se mantienen en funcionamiento un día después de que finalice el plazo para retirarlas

María de Maintenant

María de Maintenant

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:51

Los hosteleros del Muelle de Marzana mantienen sus terrazas abiertas pese a la orden de Costas. Varios clientes disfrutaban de una consumición con vistas a ... la Ría a primera hora de la tarde con total normalidad, justo un día después de que finalice el plazo para retirarlas.

