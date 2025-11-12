Las terrazas del Muelle de Marzana continúan abiertas pese a la orden de Costas

Los hosteleros del Muelle de Marzana mantienen sus terrazas abiertas pese a la orden de Costas. Varios clientes disfrutaban de una consumición con vistas a ... la Ría a primera hora de la tarde con total normalidad, justo un día después de que finalice el plazo para retirarlas.

El Consistorio bilbaíno anunció hace casi dos semanas que iba a revocar las autorizaciones de los veladores –un total de ocho, el más antiguo vigente desde 2013– y a requerir a los titulares de los establecimientos hosteleros afectados la retirada de los mismos en un plazo de diez días. Ese periodo se cumplió ayer, 11 de noviembre. Sin embargo, las terrazas continuan operativas.

El Ayuntamiento de Bilbao recibió una comunicación del organismo en la que se requería su retirada al ubicarse en una zona de servidumbre. En el caso de la ría, según indicaba Costas en un informe de 2024, «la regla general sería que en el paseo de ribera, en los 6 primeros metros medidos desde el lado del agua, no se ubiquen terrazas para que no se obstruya el paso y el uso público».

A los hosteleros se les comunicó la medida en una reunión y durante este periodo «se han remitido las notificaciones correspondientes a todos los establecimientos», informa el Ayuntamiento.

En caso de no cumplir la normativa, «y si Costas no determina lo contrario», el Consistorio puede imponer sanciones. Por el momento, los hosteleros no han querido hacer declaraciones a este periódico.