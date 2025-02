Las terrazas de Bilbao afrontan su segunda jornada con más vigilancia y sin aglomeraciones

Eva Molano Martes, 12 de mayo 2020, 16:18 | Actualizado 17:39h. Comenta Compartir

Las terrazas que han abierto sus puertas este martes lo han hecho con más tranquilidad y con más vigilancia policial, después de que el Consistorio anunciara que reforzaría el control con patrullas fijas y con inspectores de Espacio Público. Han sido menos. Los clientes han comprendido que deben guardar las distancias y esperar su turno para sentarse, sin que puedan potear de pie. Lecciones que dejó la primera jornada de la desescalada en Bizkaia. En la calle Ledesma, la calle con más terrazas por metro cuadrado de Bilbao antes del coronavirus, no había ambiente a la hora del poteo del mediodía. Todo lo contrario a lo ocurrido el día anterior, cuando se formaron aglomeraciones de gente poteando de pie que obligaron a intervenir a la Policía. En esta calle abrieron el lunes siete terrazas. Tres de ellas pertenecían a tres establecimientos del mismo grupo de socios y fueron atendidas por uno de ellos. Acabaron cerrando por las aglomeraciones que se formaron, al no poderse garantizar el distanciamiento social. La pizzería Fratelli, que ahora solo sirve para llevar, también cerró. Lo harán hasta nuevo aviso, por tiempo indefinido, «hasta que se aclare la situación y las condiciones», explicaron. Mientras, el Bar Ledesma la mantiene, aunque solo abrirán por las mañanas. Los responsables de este bar tuvieron ayer que llamar la atención a varios clientes que querían acceder al interior o que poteaban de pie. En el otro extremo de la calle, también siguen abiertas la de la Vinoteca y la terraza del restaurante Aizari, donde atendía el propietario de los dos locales, Roberto Burgo. En la Plaza Nueva, donde han abierto cuatro terrazas, reinaba la normalidad. No se respiraba la misma euforia que ayer. «La Policía pasó por aquí tres veces ayer, para decir a los clientes que hacían cola para poder sentarse que no podían formar grupos», explicó la propietaria del bar Urdiña, Yolanda Ruiz. En el bar Negresco y el Culmen también trabajaban a destajo para servir a la gente de las mesas, mientras que el Gure Toki atendía ordenadamente, con cintas que evitaban que la gente entrar en el establecimiento.

En la Alameda Urkijo, solo el bar El Muro había instalado una mesa fuera, y en la calle Egaña, se habían instalado unas siete estructuras, aunque separadas entre sí. «Es una pena, porque no podemos atender a todos los que nos lo piden», explicaron desde La Gilda del Norte, que solo cuenta con una mesita fuera en la que tres amigos bebían un vino. «Si no hay sitio, la gente tiene que esperar o irse. Es así», decía una de las socias. Algunos hosteleros con los que ha conversado este periódico, mientras, han asegurado que pospondrán hasta bien entrado junio la apertura por la imposibilidad de prestar un servicio adecuado en estas condiciones. «A partir del 25 de mayo, se podrá servir en mesas interiores, pero qué les dices a los clientes de toda la vida de la cafetería que quieran tomarse un vino en la barra», apuntó un chef. La confusión también se ha apoderado de los hosteleros, porque hasta ayer, supuestamente, las reuniones de 10 personas estaban permitidas durante la fase 1.

«Labor de prevención y un trabajo pedagógico»

La Policía comenzó el lunes a estrechar la vigilancia en las terrazas, y el alcalde, Juan Mari Aburto, ha explicado este martes en su Twitter que «haremos cumplir la legalidad» y anunciado sanciones para los hosteleros y los clientes que incumplan las estrictas recomendaciones sanitarias. La portavoz del PP, Raquel González, ha expuesto que «tan importante es sacar medidas de apoyo a los hosteleros como tener protocolos para ponerlos en marcha, no vale amenazar hoy con sanciones si no vale cómo actuar. Bilbao necesita directrices claras, sobretodo estando en la fase 0.5, imposible de entender».

El grupo municipal EH Bildu ha explicado que el sector hostelero «es uno de los que están sufriendo directamente las consecuencias de la crisis del COVID 19 y lo está pasando muy mal». «Ayer algunos hosteleros decidieron abrir las terrazas y otros o no pudieron hacerlo o no lo vieron conveniente porque no les compensaba. No obstante, algunos de los que abrieron, por responsabilidad, decidieron a la tarde cerrar sus locales al verse desbordados por la situación al producirse aglomeraciones de personas, entre otros aspectos, con el riesgo que ello supone». «Es imprescindible que el Gobierno municipal establezca los medios necesarios para realizar una labor pedagógica y una labor de prevención en la ciudadanía. Debe asumir sus responsabilidades y poner encima de la mesa soluciones, más allá de las sanciones», pide este grupo municipal.